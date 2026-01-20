netaknute i tihe
Najbolje skrivene uvale i plaže na hrvatskim otocima u 2026.
Zamislite plažu na kojoj možete položiti ručnik bez da vam susjed diše za vrat. Zvuči kao san? Skrivene plaže Hrvatska nudi u izobilju, daleko od pretrpanih gradskih kupališta i beskrajnih redova ležaljki. Na otocima Hrvatske plaže postoje kakve rijetko viđate u turističkim brošurama — netaknute, tihe i rezervirane za one koji znaju gdje tražiti.
Jadran broji više od tisuće otoka, a većina posjetitelja koncentrira se na desetak najpoznatijih lokacija. To ostavlja stotine uvala koje rijetko posjećuju turisti, a upravo su one idealne za sve koji traže autentično jadransko iskustvo. Kristalno čisto more, mirisi borove šume i tišina koju prekida samo zvuk valova nisu turistička bajka — to je stvarnost koja vas čeka.
Zašto tražiti tajne uvale Jadrana
Svatko tko je proveo kolovoz na popularnoj jadranskoj plaži zna taj osjećaj. Tražite slobodno mjesto, a jedino što vidite su glave i suncobrani, dok čujete glazbu s tri različita prijenosna zvučnika. Je li to zaista odmor?
Tajne uvale Jadran krije iza strmih litica, na kraju makadamskih putova i u zaklonu nenaseljenih otočića. Pronalazak takvih mjesta zahtijeva malo istraživanja, ali nagrada je neprocjenjiva — vlastiti komad raja bez vreve i buke.
Zanimljivo je da strani turisti sve češće pretražuju pojam „hidden beaches Croatia" kako bi pronašli upravo ovakve lokacije. Trend bijega od masovnog turizma raste iz godine u godinu, a Jadran ima odgovor na tu potražnju.
Dalmacija: skrivene plaže koje morate posjetiti
Za međunarodne putnike koji traže „secluded beaches Dalmatia", dalmatinska obala nudi neke od najspektakularnijih opcija na cijelom Mediteranu.
Stiniva na Visu
Uvala Stiniva nije tajna već godinama, no njezina nepristupačnost čuva je od masovnog turizma. Visoke stijene okružuju plažu poput prirodne tvrđave, a ulaz u uvalu toliko je uzak da ga brodovi teško pronalaze. Do šljunčane plaže spušta se uskom stazom kroz stijene, a cijeli spust traje petnaestak minuta. Nije za one koji izbjegavaju fizički napor, ali upravo to odvaja prave zaljubljenike u prirodu od onih koji traže najkraći put do fotografije.
Prirodni hlad koji stvaraju okolne stijene čini ovu uvalu savršenom tijekom najžešćih srpanjskih dana. More je toliko prozirno da se dno vidi i na dubini od pet metara.
Pasjača u Konavlima
Na samom jugu Hrvatske, skriven iza litica visokih 250 metara, leži pravi mali raj. Plaža Pasjača u mjestu Popovići zahtijeva spust niz strme stepenice usječene u živu stijenu. Oko 200 stepenica dijeli vas od mirne šljunčane plaže na kojoj nikada nećete vidjeti brodice kako zaklanjaju horizont.
Ovo je jedna od onih uvala koje rijetko posjećuju veće grupe turista, upravo zbog zahtjevnog pristupa. Uspon nakon kupanja može biti izazovan, no upravo ta mala žrtva osigurava da plaža ostane oaza mira čak i usred sezone.
Saplunara na Mljetu
Otok Mljet poznat je po nacionalnom parku i slanim jezerima, ali malo tko zna za Saplunaru na krajnjem jugoistoku otoka. Ova bijela pješčana plaža okružena je šumom alepskog bora koja pruža prirodnu hladovinu. Ime dolazi od latinske riječi za pijesak, a dvije uvale koje čine ovo područje zaista opravdavaju naziv.
Na Saplunari rastu biljne vrste koje ne postoje nigdje drugdje u Hrvatskoj, što joj daje status zaštićenog područja. Nema hotela ni restorana, samo nekoliko privatnih smještaja i mir kakav je teško pronaći drugdje. Do Sobra, najbližeg trajektnog pristaništa, treba prijeći još 16 kilometara, ali upravo ta udaljenost čuva ovo mjesto.
Kvarnerski otoci: skrivena uvala za svakog istraživača
Kvarner možda nije toliko medijski eksponiran kao Dalmacija, no svaka skrivena uvala na ovim otocima nudi jednako spektakularan doživljaj. Razvedena obala i brojni otočići stvaraju idealne uvjete za pronalazak mirnih kupališta.
Golden Bay na Krku
Plaža koju mnogi zovu Velo Čelo ili Biškupići nalazi se na zapadnoj obali Krka, nekoliko kilometara sjeverno od Stare Baške. Zbog strmine terena kopneni pristup jednostavno ne postoji. Jedini način da dođete do ove šljunčane uvale jest brodom, što je čini omiljenom među nautičarima koji znaju gdje tražiti.
Ispred plaže uzdiže se impozantna stijena, a u blizini se nalaze dvije manje špilje. Ovo je područje gdje obitavaju bjeloglavi supovi pa pogled prema nebu može donijeti susret s tim veličanstvenim pticama.
Sveti Ivan pod Lubenicama
Cres krije jednu od najfotogeničnijih plaža na cijelom Jadranu. Bijela šljunčana plaža Svetog Ivana leži u uvali ispod Lubenica, srednjovjekovnog mjestašca na strmoj litici. Pogled s vrha na plažu u dubini djeluje gotovo nestvarno.
Do uvale možete doći pješice iz Lubenica ili brodom. Staza nije lagana, ali neće vas izmoriti. Ono što čini ovu plažu posebnom jest kombinacija netaknute prirode, mirisa mediteranskog bilja i osjećaja potpune izolacije od ostatka svijeta.
Mali Bok kod Orleca
Još jedna creska tajna skriva se u mjestu Orlec, nedaleko od grada Cresa. Uvala Mali Bok ima šljunčanu plažu zaštićenu visokim stijenama koje donose hlad i zaklanjaju od vjetra. Strma stazica koja vodi do mora nije za svakoga, ali oni koji se spuste bivaju nagrađeni kristalno čistim morem i potpunom privatnošću.
Sjeverni Jadran i neočekivana otkrića
Sturič na Rabu
Otok Rab ima gotovo 50 plaža, od čega je više od polovice pješčanih. No Sturič na sjevernoj strani poluotoka Lopar poseban je iz više razloga. Dvije prekrasne pješčane uvale okrenute prema otočiću Sveti Grgur nude pravi robinzonski doživljaj.
Nema nikakve infrastrukture ni sadržaja. More se spušta nevjerojatno sporo pa morate prijeći više od 100 metara da biste uopće zaplivali. To čini Sturič idealnim za obitelji s malom djecom koja mogu sigurno uživati u plitkom moru.
Beritnica na Pagu
Kad dođete na Beritnicu, pomislit ćete da ste sletjeli na Mjesec. Ova šljunčana plaža u Metajni na Pagu ima nešto što nijedna druga nema. U plitkom moru priroda je posložila tri masivne kamene stijene koje stvaraju prizor vrijedan fotografiranja iz svakog kuta.
Do plaže se dolazi isključivo pješice ili brodom. Najbliži kafić udaljen je dva kilometra. Iznad plaže uzdiže se penjalište Stogaj, omiljeno među alpinistima, a pogled s vrha na uvalu ispod oduzima dah.
Južnodalmatinski biseri: best hidden beaches Croatia 2026
Za one koji istražuju „best hidden beaches Croatia 2026", južna Dalmacija nudi neke od najekskluzivnijih opcija. Ove plaže rijetko se pojavljuju u mainstream vodičima, ali upravo zato ostaju netaknute.
Proizd kraj Korčule
Otok Proizd čuva ulaz u velolučki zaljev na Korčuli. Prepun mediteranske vegetacije i okružen kristalno čistim morem, ovaj otočić ima tri plaže koje lokalni stanovnici zovu Bili Boci. Do njih vode pješačke staze kroz gusto zelenilo.
Šljunčane plaže u kamenitim uvalama nude ono što riječi teško opisuju. Tu su snaga mora, mirisi borova i osjećaj da ste pronašli nešto što većina nikada neće vidjeti.
Šunj na Lopudu
Između Koločepa i Šipana, nedaleko od Dubrovnika, leži mali otok Lopud. Na njegovoj južnoj strani proteže se plaža Šunj, dugačka gotovo kilometar. More je toliko plitko da morate hodati stotinjak metara prije nego što možete zaplivati.
Na Lopudu nema automobila. Ljubazni mještani nude prijevoz golf-vozilima za one koji ne žele pješačiti do plaže. Park-šuma iza plaže pruža pješačke staze i prirodni hlad kad sunce postane previše.
Praktični savjeti za pronalaženje skrivenih plaža u Hrvatskoj
Ako planirate istraživati skrivene plaže — Hrvatska ih ima za ponuditi u izobilju — pripremite se na minimalistički pristup. Većina ovih lokacija nema nikakve sadržaje. To znači da morate ponijeti sve što vam treba za dan na moru: vodu, hranu, suncobran i dobru obuću za hodanje.
Brodske linije do udaljenih uvala postoje, ali su rijetke i sezonske. Vlastiti ili iznajmljeni čamac daje slobodu koju javni prijevoz ne može ponuditi. Mnoge nautičke agencije nude jednodnevne izlete do skrivenih plaža za one koji nemaju vlastito plovilo.
Lokalno stanovništvo uvijek zna najbolje. Pitajte u konobama, ribarnicama ili na tržnicama. Oni koji žive na otocima cijele godine poznaju uvale koje ne postoje ni na jednoj karti — pravi insajderski vodič kroz tajne uvale Jadrana.
Kada posjetiti otoke i njihove plaže
Lipanj i rujan donose toplo more bez srpanjskih i kolovoških gužvi. Čak i na najpopularnijim skrivenim plažama tada ćete pronaći mir. Svibanj može biti prekrasan za one koji ne mare za temperaturu mora, a listopad nudi zadnje dane kupanja prije jeseni.
Na hrvatskim otocima Hrvatska nudi raznolike plaže — od pješčanih do šljunčanih, od lako dostupnih do onih za koje trebate sat vremena pješačenja. Odaberite prema vlastitim preferencijama i fizičkoj spremi.
Skrivene uvale hrvatskih otoka nisu za svakoga. Zahtijevaju trud, planiranje i spremnost na odustajanje od udobnosti. Ali za one koji traže more kakvo je nekad bilo, koji žele čuti samo valove i osjećati samo sunce, ova mjesta nude odgovor na pitanje koje mnogi postavljaju: postoji li još uvijek raj na Jadranu?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare