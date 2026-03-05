Staro jugoslavensko jelo zbog kojeg ćete zaboraviti na meso: Jeftinije od bureka, pripremale su ga naše bake

Tjestenina s prženim krumpirom, u nekim krajevima poznata i kao grenadir marš, jelo je koje je desetljećima na prostoru nekadašnje zajedničke države hranilo obitelji bez velikih troškova i bez mesa na tanjuru. Danas, kada sve češće tražimo složene recepte i egzotične sastojke, ovaj jednostavni klasik ponovno dolazi u fokus. Prije svega zbog okusa koji može iznenaditi i zasitnosti koja dugo traje.
Riječ je o posnom jelu koje se temelji na savršenoj ravnoteži između tjestenine i krumpira. Upravo taj omjer, jednaka količina oba sastojka, ključan je za pravu teksturu. Kada se škrob iz krumpira poveže s tjesteninom, dobiva se kremasta i mekana struktura – i to bez vrhnja ili jaja. Ipak, kako upozoravaju iskusni kuhari, prava tajna krije se na drugom mjestu, u strpljivom prženju luka, piše Nova.rs.
Luk treba lagano pirjati na ulju dok ne postane mekan, staklast i blago sladak. Tek tada se dodaje mljevena crvena paprika kako ne bi zagorjela i postala gorka. Upravo se u tom koraku, prema mišljenju mnogih kuhara, najčešće radi pogreška zbog koje jelo izgubi dubinu okusa.
Priprema
Za pripremu je potrebno 500 grama tjestenine, najbolje širokih krpica, 500 grama krumpira, dvije veće glavice luka, dvije žlice kvalitetne mljevene crvene paprike, kao i ulje, sol i papar po ukusu. Krumpir se oguli, nareže na kockice i skuha u posoljenoj vodi dok ne omekša. Tjestenina se kuha posebno, ali se ocijedi dok je još al dente.
U široj tavi ili loncu na ulju se lagano prži sitno nasjeckani luk. Kada omekša, posuda se makne s vatre i umiješa se paprika. Zatim se dodaje kuhani krumpir koji se vilicom djelomično zgnječi kako bi se lagano raspao. Na kraju se umiješa i tjestenina pa se sve zajedno na laganoj vatri nježno promiješa kako bi se okusi sjedinili.
Ovo jelo dopušta i određene osobne varijacije. Ljubitelji pikantnijih okusa mogu dodati više papra ili prstohvat ljute paprike. Neki ga na kraju kratko zapeku i u pećnici, no izvorni recept ostaje vjeran pripremi na štednjaku, gdje jelo zadržava svoju sočnost.
Tjestenina s prženim krumpirom ujedno je i dokaz da za zasitan i energetski bogat obrok meso nije nužno. Dovoljni su dobar krumpir, kvalitetna tjestenina i malo vremena da se okusi razviju. U vremenu kada štednja ponovno postaje vrlina, ovo starinsko jelo nudi nešto više od punog tanjura – vraća osjećaj domaće kuhinje koji u današnjem ubrzanom životu sve više nestaje.
