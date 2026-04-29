Uhićenja diljem Hrvatske zbog prijetnji bombama, privedene najmanje tri osobe mlađe dobi

Najmanje tri osobe mlađe dobi, a među njima je i jedan maloljetnik, uhićene su tijekom dana u različitim dijelovima Hrvatske u sklopu složenog kriminalističkog istraživanja koje policija i ostale nadležne službe provode zbog niza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama na raznim lokacijama u zemlji.
Oglas
Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, u Zagrebu je uhićen jedan maloljetnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhićena na području Dalmacije.
Nema izravne veze
Prema prvim informacijama (kriminalističko istraživanje je tek započelo) za sada ne postoji izravna veza između osumnjičenika iz Zagreba i onih s područja Dalmacije, no simptomatično je da su mailovi koje su navodno slali slična sadržaja, pa se čak u mailovima koji su poslani zagrebačkim školama navodi kako su pošiljatelji pripadnici terorističke ćelije iz Splita.
Naime, u gotovo svim mailovima, od kojih su neki proteklih dana bili objavljeni u medijima, na infantilan način počinitelji se identificiraju kao neka radikalna islamistička grupa, upozoravaju primatelje mailova da su u njihovim objektima postavljene eksplozivne naprave te prijete strašnim krvoprolićima kada te naprave budu aktivirane. Za sada, koliko su uspjeli doznati iz Jutarnjeg lista, nije utvrđena nikakva veza između uhićenih mladića i radikalnog islamizma.
Lažna uzbuna
Premda policija za sada provodi kriminalističko istraživanje za kazneno djelo tzv. lažne uzbune, za sada nije poznato hoće li ih novi dokazi dovesti do neke teže kvalifikacije. U posljednjih desetak dana na adrese niza hrvatskih institucija širom države, uključujući policijske postaje, osnovne i srednje škole te vrtiće, ali i trgovačke centre, stiglo je više od 220 mailova o postavljenim bombama, a što se, na sreću, do sada pokazalo praznim prijetnjama. No policija je, sukladno protokolima, protueksplozijski pretražila sve objekte za koje su stigla upozorenja te je ovaj val e-mail prijetnji praktički paralizirao državu. Policijska istraga, u kojoj je zatražena i međunarodna pomoć, otkrila je kako je dio ovih mailova poslan preko zaštićenih servisa iz jedne sjevernoeuropske i jedne afričke zemlje.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas