Uhićenja diljem Hrvatske zbog prijetnji bombama, privedene najmanje tri osobe mlađe dobi

Premda policija za sada provodi kriminalističko istraživanje za kazneno djelo tzv. lažne uzbune, za sada nije poznato hoće li ih novi dokazi dovesti do neke teže kvalifikacije. U posljednjih desetak dana na adrese niza hrvatskih institucija širom države, uključujući policijske postaje, osnovne i srednje škole te vrtiće, ali i trgovačke centre, stiglo je više od 220 mailova o postavljenim bombama, a što se, na sreću, do sada pokazalo praznim prijetnjama. No policija je, sukladno protokolima, protueksplozijski pretražila sve objekte za koje su stigla upozorenja te je ovaj val e-mail prijetnji praktički paralizirao državu. Policijska istraga, u kojoj je zatražena i međunarodna pomoć, otkrila je kako je dio ovih mailova poslan preko zaštićenih servisa iz jedne sjevernoeuropske i jedne afričke zemlje.