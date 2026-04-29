Stručnjak za N1 o Pantheonu u Hrvatskoj: Energija će biti izazov

"Za poslati mail ne treba biti previše tehnički potkovan, samo znati kako biti anoniman. Imamo nedavni primjer iz Francuske, gdje je 13-godišnjak poslao oko 500 prijetnji. U Srbiji je prije nešto više od godinu dana bilo oko 800 dojava samo u školama, u Slovačkoj nešto ranije više od tisuću. Bilo je toga i u moje vrijeme, ali telefonski. Ovo je situacija s kojom se nosi cijeli svijet i mislim da se kao društvo dosta dobro nosimo s ovim."