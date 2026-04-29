tražimo mirno rješenje spora
Šušnjar: Moguć je dogovor s MOL-om, ponuda za otkup INA-e je na stolu
Unatoč obvezi isplate 286 milijuna dolara MOL-u, Hrvatska traži mirno rješenje spora i ne odustaje od mogućeg otkupa INA-e, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Uz odnose s mađarskom kompanijom, komentirao je i razvoj nuklearne energije, plinsku interkonekciju te velike investicije u energetici.
Ministar Ante Šušnjar je u razgovoru za Dnevnik HTV-a istaknuo da Vlada već poduzima konkretne korake kako bi omogućila razvoj nuklearne energije u Hrvatskoj.
- Iskreno se nadam i radim sve na tome da Hrvatska gradi te elektrane. Međutim, mi prije svega stvaramo pravni okvir, rekao je Šušnjar.
Dodao je da je konačni prijedlog zakona već upućen u Hrvatski sabor te da slijedi izrada akcijskog plana i programa razvoja nuklearne energije u civilne svrhe.
- To nije ideološko pitanje, to je strateško pitanje, to je pitanje suverenosti, naglasio je ministar, podsjetivši da je tema nuklearne energije ranije izazivala skepsu u dijelu javnosti, dok danas dobiva sve veću podršku.
Konvencionalni i modularni reaktori kao rješenje
Govoreći o konkretnim modelima, Šušnjar nije isključio nijednu opciju, već zagovara kombinirani pristup.
- Struka će reći jesu li to konvencionalni reaktori ili mali modularni reaktori, ali ja mislim da bi kombinacija jednog i drugog bila najbolja opcija za Republiku Hrvatsku, rekao je.
Naglasio je da Hrvatska već ima određene prednosti, uključujući izrađene studije i potencijalne lokacije, no konačne odluke moraju biti utemeljene na stručnim analizama.
Upozorio je i na vremenski faktor kada je riječ o modularnim reaktorima: "Moramo dočekati da se takav reaktor licencira u zemlji proizvođača ili negdje drugdje, ali nemamo vremena za čekanje".
Istodobno je istaknuo da su i konvencionalni reaktori, uz znatno unaprijeđene sigurnosne standarde i predvidivost ulaganja, realna opcija za Hrvatsku.
Južna plinska interkonekcija: korist za BiH, ali i hrvatske tvrtke
Ministar se osvrnuo i na sporazum o južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, istaknuvši kako će najveće koristi od projekta imati upravo susjedna država.
- Najveće koristi imat će bosanskohercegovački građani i gospodarstvo. Mi imamo razvijene transportne kapacitete prema mnogim državama u okruženju i dodatno ih unaprjeđujemo, ali diverzifikacija koju bi Bosna i Hercegovina dobila najviše doprinosi njima, rekao je Šušnjar.
Naglasio je da je prioritet Hrvatske zaštita vlastitih interesa i državnih kompanija.
- Mi smo ovdje da zaštitimo interese Republike Hrvatske i kompanija u njenom vlasništvu, konkretno Plinacro, te da utvrdimo fizibilnost takvih ulaganja i tako ćemo postupiti i ovaj put, dodao je.
Pantheon kao potvrda investicijskog uzleta Hrvatske
Govoreći o projektu Pantheon, odnosno mogućoj izgradnji podatkovnog centra u Topuskom vrijednom oko 50 milijardi eura, ministar je istaknuo kako takve investicije potvrđuju jačanje investicijskog potencijala Hrvatske.
- To je pokazatelj da se Republika Hrvatska značajno podigla na karti kao zemlja za investicije. To ne dokazuje samo ovaj projekt, nego i niz drugih stranih ulaganja koja se događaju posljednjih nekoliko godina, rekao je.
Dodao je kako država vidi korist u takvim projektima, ali i da ključna odgovornost ostaje na investitorima. Na investitorima je da pokažu o čemu se radi, a mi smo tu da im pomognemo u svemu što je potrebno. Naglasio je i da se razvoj takvih projekata uklapa u širu industrijsku strategiju države.
- Razvijanje takvih industrija u našem je interesu, ali moramo imati jasne pretpostavke. To je komplementarno s našom industrijskom strategijom koja bi trebala biti objavljena kroz mjesec dana, rekao je.
Zaključio je kako država ne pravi razliku između velikih i manjih investicija: "Svaka nova investicija je važna. Pružamo svu potporu koju možemo, kako bismo privukli što više ulaganja i unaprijedili standard građana i gospodarstva".
Spor s MOL-om: moguć dogovor
Ministar se osvrnuo i na obvezu Hrvatske da MOL-u isplati 286 milijuna dolara odštete zbog tzv. plinskog biznisa, naglasivši da država koristi sve raspoložive pravne mogućnosti, ali i paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora.
- Mi koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju, postoje još određene. Međutim, moram reći da u zadnje vrijeme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om oko rješavanja ovog otvorenog pitanja, rekao je Šušnjar.
Istaknuo je kako postoji realna mogućnost da se spor riješi nagodbom prije nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi.
- Nadam se da ćemo i prije iskorištenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to riješiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori idu, ja vjerujem u to, jer su dosta konstruktivni i složili smo se oko dosta stvari, dodao je.
Naglasio je da je riječ o složenim pitanjima koja zahtijevaju vrijeme i intenzivne pregovore.
- To su značajne stvari koje iziskuju jako puno razgovora, ali vjerujem da u bliskoj budućnosti to možemo završiti dogovorom, u svrhu izgradnje boljih odnosa, rekao je.
Otkup INA-e i novi odnosi s Mađarskom
Ministar očekuje i poboljšanje političkih odnosa s Mađarskom nakon promjene vlasti, što bi moglo dodatno olakšati rješavanje otvorenih pitanja.
- Vjerujem u bolje odnose koje očekujemo na političkom nivou s dolaskom nove administracije, koja je i sama naznačila drugačiji pristup, rekao je.
Govoreći o mogućem otkupu dionica INA-e, istaknuo je da hrvatska ponuda i dalje postoji, ali pod jasnim uvjetima.
- Naša ponuda za otkup dionica INA-e je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana, naglasio je.
Dodao je kako se referentne vrijednosti mogu usporediti s nedavnim transakcijama u regiji.
- Jedna slična transakcija događa se u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojima možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije i tržišta, dok ono što je dosad bilo na stolu nije bilo prihvatljivo. Ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješenju svih otvorenih pitanja, poručio je Šušnjar.
