Oglas

pričali na telefon sat i pol

Kremlj: Putin je razgovarao s Trumpom, iznio mu je ideje o Iranu

author
Hina
|
29. tra. 2026. 20:36
Vladimir Putin, Donald Trump
AFP / DREW ANGERER

Ruski šef države Vladimir Putin razgovarao je telefonski s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, rekao je novinarima u srijedu Putinov savjetnik Jurij Ušakov, pojasnivši da je ruski čelnik iznio ideje o rješavanju sukoba oko iranskog nuklearnog programa.

Oglas

"Predsjednici su posebnu pozornost posvetili situaciji u Iranu i u Perzijskom zaljevu“, rekao je Ušakov.

Vladimir Putin smatra da je odluka Donalda Trumpa o produljenju primirja s Iranom ispravna jer bi trebala dati priliku pregovorima i općenito doprinijeti stabilizaciji situacije“, dodao je.

Ušakov nije rekao koje je prijedloge Putin dao vezano uz Iran.

Ruski predsjednik također je predložio ponavljanje privremenog prekida vatre u Ukrajini kako bi se sljedeći mjesec obilježila godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, kazao je savjetnik.

Dodao je da je Trump pozitivno reagirao.

Putin je prošle godine najavio slično primirje koje je trajalo tri dana, ali nije bilo dogovoreno s Kijevom.

Ušakov je dodao da je Trump, u prijateljskom i poslovnom razgovoru koji je trajao više od sat i pol, rekao da vjeruje da je dogovor o okončanju rata u Ukrajini blizu.

Radi se o prvom objavljenom telefonskom razgovoru dvojice čelnika od 9. ožujka, nakon što su SAD i Izrael započeli rat u Iranu.

Teme
sad donald trump iran jurij ušakov rat u iranu rusija vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ