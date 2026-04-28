Strukovna zanimanja sve su traženija, a učenici osiguran posao imaju i prije samog završetka školovanja. Samo prošle godine je na burzi bilo samo pet električara, a tražilo ih se gotovo dvije tisuće. Istražili smo tko su najtraženiji radnici i zašto ih poslodavci traže među školskim klupama.

Mladići iz strukovne škole čim završe školu ići će ravno na posao. Nakon prakse kod obrtnika budući elektroinstalateri i autoelektričari spremni su za rad a nekima je već rezervirano mjesto...

"Šef mi je ponudio veći posao u firmi u kojoj sam sad na praksi, tako da planiram ostati, a nakon toga planiram četvrtu godinu završiti i kada, usvojim neko znanje, otvoriti svoju firmu", kaže Leon Lazar, učenik Elektrostrojarske obrtničke škole.

Njegov kolega iz škole Matija Lesić kaže da se prvo dvoumio oko upisa u dvije škole, ali da mu je onda "sinulo u glavu da mu djed ima firmu" pa je to presudilo da upiše Elektrostrojarsku školu.

Učenik iste škole Matija Bešić već stječe iskustvo u auto kući

"Došao sam do njih preko tate, pošto sam prvo kod njega bio na praksi i onda ću steći radni staž u praksi pa ću se vratiti kod njega", ističe Bešić.

Učenik Sven Horvat planira imati vlastitu tvrtku s bratom: "On bi radio knauf, a ja bi odmah za njega radio struju".

Najtraženija zanimanja

Većina tih učenika neće ni dana provesti na burzi. Voditeljica praktične nastave u njihovoj školi Marijana Kirša ističe da su majstori posljednjih 10 godina vrlo traženi.

"Vrlo su traženi i mnoge firme dolaze kod nas već u drugom polugodištu, počeši negdje od veljače, mole nas da se predstave učenicima, uzimaju njihove kontakte i nastoje ih pridobiti, nude im posao", ističe Kirša.

Ivana Šimek, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kaže da su traženi i konobari, kuhari, mesari, pekari, profesionalni vozači. Traže se i građevinski radnici, zdravstveni tehničari, medicinske sestre...

