Pet najčešćih pogrešaka koje radimo prilikom kuhanja tjestenine

Kuhanje tjestenine mnogima od nas djeluje jednostavno. Ipak, iako je to jedno od prvih jela koje naučimo sami pripremati, često radimo pogreške koje mogu utjecati na krajnji rezultat.
Postoji nekoliko osnovnih pravila koja mogu potpuno promijeniti okus i teksturu tjestenine, piše Klix.
Dodavanje ulja u vodu za tjesteninu
Iako je važno posoliti vodu, dodavanje ulja nije preporučljivo. Ulje ostaje na površini tjestenine i može spriječiti da se umak lijepo veže za rezance, iako pomaže da se tjestenina ne lijepi. Za najbolji rezultat oslonite se na pravilno miješanje i kvalitetan umak.
Nedovoljno često provjeravanje tjesteninu
Počnite kušati tjesteninu dvije do tri minute prije vremena kuhanja navedenog na pakiranju i nastavite provjeravati svake minute dok ne postignete savršenu teksturu. Savršeno kuhana tjestenina zadržava oblik, dobro podnosi umak i pruža ugodnu teksturu pri žvakanju.
Nedovoljno posoljena voda za kuhanje
Pravilno soljenje vode osnovno je pravilo kuhanja tjestenine. Voda treba biti dovoljno slana – kušajte je prije nego što dodate tjesteninu i po potrebi dodajte još soli dok ne postignete okus sličan lagano začinjenoj juhi.
Ne sačuvate malo vode od kuhanja tjestenine
Voda u kojoj se kuhala tjestenina sadrži škrob koji je ključan za kremast i ujednačen umak. Sačuvajte šalicu ili dvije te vode prije cijeđenja i dodajte ih prilikom miješanja umaka i tjestenine jer će to značajno poboljšati okus.
Isperete tjesteninu poslije kuhanja
Isprati tjesteninu hladnom vodom treba samo kada je pripremate za hladne salate, kako biste zaustavili daljnje kuhanje. U svim drugim slučajevima nemojte ispirati tjesteninu kako biste sačuvali njezin okus i kremastu teksturu umaka.
