Koja tjestenina je najbolji i najpraktičniji izbor za pripremu?

Prilikom pripreme tjestenine mnogi kuhari navode da je suha tjestenina često praktičan izbor za brze večere, dok se svježa tjestenina čuva za posebne prilike.
S obzirom na to da obje vrste dolaze u različitim oblicima, mnogim osobama može biti teško odlučiti što odabrati. Profesionalni kuhari pojasnili su za Real Simple kada je bolje koristiti svježu, a kada suhu tjesteninu te naveli kako postići najbolji rezultat, bez obzira na vrstu tjestenine, piše klix.ba.
"To su u osnovi različiti proizvodi namijenjeni različitim svrhama. Svježa i suha tjestenina razlikuju se po sastojcima, teksturi i tradiciji, a najbolji kuhari znaju kada se za što treba odlučiti“, rekao je kuhar Brandon Jennings.
On navodi da je percepcija kako je svježa tjestenina bolja pogrešna jer je ova tjestenina zahtjevnija za pripremu i brže se kvari. Uz to, pojedini kuhari više preferiraju svježu tjesteninu.
"Najbolja opcija su svježi sastojci. Svježa tjestenina ima prednosti, ali i ograničenja. Okus je bolji kada je pravilno začinjena i kuhana“, kazao je kuhar Ruwan Nalindra.
Osim toga, suha tjestenina ima i dulji rok trajanja, što je praktično, ali uvijek se preporučuje dodati sol u vodu prilikom kuhanja, bilo da se radi o svježoj ili suhoj tjestenini. Dok pojedini kuhari uvijek biraju svježu tjesteninu kad god mogu, drugi savjetuju da se u kuhinji drže obje vrste.
"Svježa tjestenina dolazi do izražaja kada jelo zahtijeva nježnu, delikatnu teksturu i kada želite da tjestenina bude u prvom planu. To se odnosi na tagliatelle, pappardelle ili fettuccine, posebno u kombinaciji s kremastim ili umacima na bazi maslaca, gdje tjestenina nadopunjuje umak“, pojasnio je kuhar.
Također, umaci na bazi rajčice najbolje pristaju suhoj tjestenini. Suha tjestenina preporučuje se i za pripremu jela s maslinovim uljem. Jela koja zahtijevaju mnogo miješanja bolje uspijevaju sa suhom tjesteninom, jer se svježa tjestenina može raspasti pri intenzivnom miješanju.
