Tjestenina sa zapečenim rajčicama i feta sirom: Pripremite recept koji je osvojio internet
U svijetu u kojem se trendovi mijenjaju brže nego ikad, rijetko koji recept uspije zadržati se na vrhu dovoljno dugo da postane fenomen. Upravo to je uspjelo jednom jednostavnom, ali nevjerojatno ukusnom jelu – tjestenini s feta sirom.
Ovaj recept postao je viralan zahvaljujući društvenim mrežama, gdje su milijuni korisnika dijelili svoje verzije, eksperimente i oduševljenje nakon prvog zalogaja. Njegova popularnost ne leži samo u izgledu koji je savršen za fotografije, već i u nevjerojatnoj jednostavnosti pripreme, piše klix.ba.
Potrebni sastojci (za 2–3 osobe):
- 200–250 g feta sira (u komadu)
- 300 g cherry rajčica
- 250 g tjestenine (penne, fusilli ili po želji)
- tri do četiri češnja češnjaka
- četiri do pet žlica maslinovog ulja
- sol i papar po ukusu
- malo čilija (po želji)
- svježi bosiljak (po želji)
Način pripreme:
Zagrijte pećnicu na 200 °C. U posudu za pečenje stavite cherry rajčice i češnjak, posolite, popaprite i prelijte maslinovim uljem.
U sredinu posude stavite blok feta sira i lagano ga prelijte s još malo ulja. Pecite 25–30 minuta dok rajčice ne omekšaju, a feta ne postane zlatna i mekana.
U međuvremenu skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Kada je pečeno, vilicom izmiješajte feta sir i rajčice u kremasti umak. Dodajte ocijeđenu tjesteninu i sve dobro promiješajte. Po želji dodajte svježi bosiljak.
Ako želite podići ovaj recept na višu razinu, možete dodati svježi bosiljak, malo čilija za pikantnost ili čak masline za dodatnu dubinu okusa. Također, izbor kvalitetnog feta sira može napraviti veliku razliku.
