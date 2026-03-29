Oglas

odbojan miris

Posadite ove biljke uz terasu i ove godine nećete vidjeti ni stršljene ni ose

author
N1 Hrvatska
|
29. ožu. 2026. 14:20
ružmarin
Pexels

Posadite ovu biljku pored terase i nećete imati problema sa stršljenovima ili osama cijele godine. Mirisi mente, ružmarina i bosiljka ih odbijaju.

Oglas

Dokazano je da ove biljke tjeraju insekte iz dvorišta i kuće. Posadite ovu biljku pored terase i stršljeni i ose neće vam prilaziti.

Tekućina protiv osa i stršljenova

Za ovaj recept potrebno je izbušiti rupe na poklopcu staklenke. Stavite med na dno staklenke i razrijedite ga s malo vode ili dodajte žlicu džema. Insekte će privući slatki miris, ući će kroz rupe, ali se neće moći odvojiti od smjese s medom. Po potrebi mijenjajte staklenku.

Protiv različitih buba

Želite li se istovremeno riješiti nekoliko vrsta buba, ovaj recept je idealan.

Sastojci:

  • 30 ml maslinova ulja
  • po jedna kap eteričnog ulja citronele
  • eukaliptusa
  • mente
  • čajevca
  • mirte
  • čempresa

U staklenki pomiješajte sve sastojke, dodajte malo vode i promiješajte – pritom strogo pazite da mješavinu ni u kojem slučaju ne držite blizu očiju, ni tijekom pripreme.

Osim toga, u kuću možete unijeti i neku od sljedećih biljaka – dokazano je da tjeraju insekte:

  • bosiljak
  • ružmarin
  • lavanda
  • matičnjak
  • menta

Posadite ovu biljku neposredno uz terasu ili na samoj terasi i ose te stršljeni neće vam dosađivati tijekom cijele godine, piše krstarica.com.

Teme
biljke bosiljak bube lavanda ose ružmarin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ