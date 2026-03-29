odbojan miris
Posadite ove biljke uz terasu i ove godine nećete vidjeti ni stršljene ni ose
Mirisi mente, ružmarina i bosiljka ih odbijaju.
Dokazano je da ove biljke tjeraju insekte iz dvorišta i kuće. Posadite ovu biljku pored terase i stršljeni i ose neće vam prilaziti.
Tekućina protiv osa i stršljenova
Za ovaj recept potrebno je izbušiti rupe na poklopcu staklenke. Stavite med na dno staklenke i razrijedite ga s malo vode ili dodajte žlicu džema. Insekte će privući slatki miris, ući će kroz rupe, ali se neće moći odvojiti od smjese s medom. Po potrebi mijenjajte staklenku.
Protiv različitih buba
Želite li se istovremeno riješiti nekoliko vrsta buba, ovaj recept je idealan.
Sastojci:
- 30 ml maslinova ulja
- po jedna kap eteričnog ulja citronele
- eukaliptusa
- mente
- čajevca
- mirte
- čempresa
U staklenki pomiješajte sve sastojke, dodajte malo vode i promiješajte – pritom strogo pazite da mješavinu ni u kojem slučaju ne držite blizu očiju, ni tijekom pripreme.
Osim toga, u kuću možete unijeti i neku od sljedećih biljaka – dokazano je da tjeraju insekte:
- bosiljak
- ružmarin
- lavanda
- matičnjak
- menta
Posadite ovu biljku neposredno uz terasu ili na samoj terasi i ose te stršljeni neće vam dosađivati tijekom cijele godine, piše krstarica.com.
