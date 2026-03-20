za mnoge "iznenađenje"

Proglašena je najpovoljnija ljetna destinacija, potpuno je neočekivana na vrhu liste

20. ožu. 2026. 12:04
Uz očekivano povećanje cijena letova zbog troškova i nestašice avionskog goriva, traženje povoljnih destinacija za ljetovanje sada je još aktualnije nego inače, a "pobjednička“ se nalazi na neočekivanom mjestu.

Najpristupačnijom destinacijom za ljetni odmor 2026. godine proglašen je Agadir, obalni dragulj Maroka, gdje posjetitelji mogu šetati dugim pješčanim plažama, istraživati šarene tržnice i uživati u 300 sunčanih dana.

Tjedni boravak tamo u prosjeku košta samo 230 funti (oko 265 eura) po osobi za paket aranžmane između 1. lipnja i 31. kolovoza ove godine, prema podacima Loveholidaysa.

To iznosi 33 funte (38 eura) po osobi po noćenju, a pritom, prema podacima s platforme Numbeo, krigla lokalnog piva košta 50 marokanskih dirhama (nešto više od 4,5 eura), a bezalkoholno piće samo 8,21 marokanski dirham (75 centi).

Šetnice okružene palmama, barovi na plaži i mnoštvo zabavnih aktivnosti, uključujući vodene sportove i obilaske obližnjeg Nacionalnog parka Souss-Massa, upotpunjuju doživljaj ljetovanja kakav mnogi turisti vjerojatno ne zamišljaju pri pomisli na Maroko.

Druge jeftine lokacije uključuju španjolske popularne destinacije Costa Dorada i Murciju, s cijenama od 381 funte (440 eura) po osobi i 399 funti (460 eura) po osobi za sedmodnevni ljetni odmor, prenosi Daily Mail.

Na listi se našla i Grčka - i to Krf na osmom te Halkidiki na desetom mjestu. Za Krf je procijenjena cijena sedmodnevnog odmora 508 eura, a za Halkidiki 510 eura.

10 najpovoljnijih destinacija ovog ljeta prema Loveholidaysu:

  • Agadir, Maroko
  • Costa Dorada, Španjolska
  • Murcija, Španjolska
  • Lanzarote, Kanarski otoci
  • Gozo, Malta
  • Gran Canaria, Kanarski otoci
  • Regija Riga, Latvija
  • Krf, Grčka
  • Andaluzija, Španjolska
  • Halkidiki, Grčka

