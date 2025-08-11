Voćne mušice čest su nametnik u kućanstvima, a riješiti ih se može biti prava noćna mora. Srećom, jedna je žena smislila jeftin i brz način da ih se zauvijek riješi.
Oglas
Ovo je doba godine kad voćne mušice mogu biti prava napast u našim domovima. Obično ulaze u kuhinje u potrazi za hranom i remete nam mir. Brzo se razmnožavaju i razvijaju, započinjući životni ciklus polaganjem jaja na trulo voće i povrće. Prije nego što shvatite što se događa, sazriju i namnože se, pa vam dom bude prepun mušica, piše britanski Express.
Ta stvorenja su sićušna, što ih čini teškima za uklanjanje. Uobičajeni hvatači muha nisu djelotvorni, a sprejevi rijetko pogode metu zbog njihove brzine. No postoji jednostavan način da ih se trajno riješite i zaštitite svoje voće i povrće.
U videu Tasha demonstrira kako upotrijebiti praznu, opranu čašicu jogurta. U nju doda nekoliko kapi octa i par potisaka deterdženta za posuđe.
Osim toga, cijela stvar vas neće puno stajati - vjerojatno već imate sve potrebne sastojke u kuhinjskim ormarićima. Konačna metoda uključuje četiri predmeta - čašicu jogurta, deterdžent za suđe, ocat i prozirnu foliju.
@tasha.mumlife How to get rid of fruit flies this summer ☀️ literally the best hack, fruit flies are so annoying!!! did you know about this hack?? if not let me know if you try it 🫶 #mumhack #mumhacks #fruitflies #fruitflieshack #summerhack #kitchennightmares #kitchenclean #cleaningmotivation #cleanmotivation ♬ original sound - Tasha | Mum Life
Mama po imenu Tasha kune se u ovaj trik. Na svojoj TikTok stranici, @tasha.mumlife, dodala je: "Doslovno sam ovo našla na Googlu i radim to već dugo. Količina voćnih mušica koje smo imali je bila suluda, ali kad ovo napravite, nestanu jako brzo."
Zatim preko čašice stavi prozirnu foliju. Na njoj probuši male rupice, pa posudu stavi kraj zdjele s voćem u kuhinji.
Možda zvuči jednostavno - ali uhvatilo je voćne mušice u njezinom domu. Također izvrsno djeluje ako se stavi na prozorsku dasku.
Tasha je dodala: "Nećete ih više vidjeti. Jednu stavim kraj voća, a drugu na prozorsku dasku da mušice ostanu podalje - i stvarno djeluje."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas