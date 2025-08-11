Ovo je doba godine kad voćne mušice mogu biti prava napast u našim domovima. Obično ulaze u kuhinje u potrazi za hranom i remete nam mir. Brzo se razmnožavaju i razvijaju, započinjući životni ciklus polaganjem jaja na trulo voće i povrće. Prije nego što shvatite što se događa, sazriju i namnože se, pa vam dom bude prepun mušica, piše britanski Express.