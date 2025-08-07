Severe Weather objavio prognozu za zimu: Čekaju nas iznadprosječne količine snijega

I blokada visokog tlaka nad sjevernom Europom i nad polarnim područjima jasni su znakovi slabe ili poremećene cirkulacije i slabijeg polarnog vrtloga. Slabiji polarni vrtlog obično je mnogo podložniji potpunom kolapsu zbog povećanog tlaka i temperature u stratosferi, kao što je ranije prikazano. To može biti glavna pojava zimske sezone, donoseći ili produžujući hladne dane i snježne padaline tijekom nekoliko tjedana, piše Severe Weather.