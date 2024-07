Lubenica u kombinaciji s ovim voćem je hit: Trend se brzo širi mrežama

Podijeli :

Društvenim mrežama širi se novi trend, a lako ga možete probati i vi kod kuće. Treba vam samo lubenica i limun.

Ljudi po društvenim mrežama su postali ludi za kombinacijom lubenice i limuna. Tvrde da ova kombinacija ima fantastičan okus.

Sezona lubenica je tu, znate li koliko su one zapravo zdrave?

Lubenica s limunom:

No, osim trenda i zanimljivog okusa, stručnjaci ističu kako kombinacija limuna i lubenice ima još nekoliko prednosti.

Lubenica je sa svojih 92% vode jedno od najosvježavajućih voća. To, u kombinaciji s antioksidativnim i pročišćavajućim svojstvima, kao i mineralnim solima koje dijeli s limunom, pomaže u borbi protiv ljetnih vrućina. Pojedete li ovu kombinaciju prije spavanja, to bi pomoglo u stimulaciji serotonina pa onda i poticanju mirnijeg sna. No pripazite da ne pretjerate jer ćete zbog jakog diuretičkog učinka riskirati ustajanje iz kreveta cijelu noć.

Uzimanje lubenice s limunom definitivno povećava količinu vitamina C, prisutnog u oba voća. Odlična kombinacija za ljetnu dijetu, ali po mogućnosti na prazan želudac.

Ali ipak ono najvažnije: lubenica s limunom je stvarno ukusna. Na kraju dana sve se svodi na okus, piše city magazine.

