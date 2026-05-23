Oglas

UŽIVO

"ŽELIMO IZVANREDNE IZBORE"

Počelo okupljanje protiv Vučićeve vlasti: Vlakovi diljem Srbije od jutra ne voze zbog dojave o bombi

author
N1 Info
|
23. svi. 2026. 12:46
>
13:32
prosvjed, Beograd
N1

Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup na beogradskom Trgu Slavija. Okupljanje počinje od 13 sati, a od 18 do 20 sati će se prosvjedovati.

Oglas

Želja studenata i protivnika aktualne vlasti su "održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje".

Specijalnu emisiju od 17 sati pratite na N1 televiziji.

Live blog header

5 Objava

13:32

prije 0 min.

Evo zašto ne voze vlakovi

Infrastruktura Željeznice Srbije u službenom je priopćenju navela da su dežurni dispečeri u ranim jutarnjim satima zaprimili anonimnu dojavu o eksplozivnim napravama u svim dolaznim vlakovima i depoima, zbog čega je obustavljen željeznički promet.

12:50

prije 42 min.

Ovo je ruta kojom će se kretati prosvjednici

ruta, prosvjed
N1

12:49

prije 42 min.

Od jutra ne voze vlakovi

"Srbija Voz a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 23. svibnja 2026. godine u 4:15 sati 'Infrastruktura železnice Srbije' a.d. obustavila do daljnjega promet svih vlakova na željezničkoj mreži Republike Srbije. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju", stoji u priopćenju. Više OVDJE.

12:48

prije 43 min.

Vučićeva protukampanja

Kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" nekoliko tjedana unazad prati protukampanja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića "Srbija pobjeđuje", što je na ulicama često izazivalo napetosti i povremene incidente.

12:48

prije 43 min.

Represija ne obeshrabruje prosvjednike

Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 pretežito mladih ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga 2024. godine te iz višemjesečnih blokada 60 fakulteta sva četiri državna sveučilišta - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Prosvjedima je zahtijevana odgovornost vladajućih za koruptivne poslove u lancu političke i stručne odgovornosti odgovornosti - od projektiranja, dodjele dozvola, izvođenja i nadzora radova - što veći dio javnosti javnost vidi jednim od razloga novosadske tragedije.

Zahtijevala se i uspostava odgovornog rada državnih institucija i pravosuđa, te raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora koji bi trebali pridonijeti demokratizaciji zemlje.

Unatoč brojnim uhićenjima i opsežnim istragama, pravosudni proces povodom novosadske tragedije nije daleko odmakao, a nakon uhićenja nekoliko bivših ministara i direktora, optužnice još nisu dovele do sudskog procesa niti je itko odgovarao.

Teme
aleksandar vučić beograd prosvjed srbija studenti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ