"ŽELIMO IZVANREDNE IZBORE"
Počelo okupljanje protiv Vučićeve vlasti: Vlakovi diljem Srbije od jutra ne voze zbog dojave o bombi
Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup na beogradskom Trgu Slavija. Okupljanje počinje od 13 sati, a od 18 do 20 sati će se prosvjedovati.
Želja studenata i protivnika aktualne vlasti su "održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje".
13:32
Evo zašto ne voze vlakovi
Infrastruktura Željeznice Srbije u službenom je priopćenju navela da su dežurni dispečeri u ranim jutarnjim satima zaprimili anonimnu dojavu o eksplozivnim napravama u svim dolaznim vlakovima i depoima, zbog čega je obustavljen željeznički promet.
12:50
Ovo je ruta kojom će se kretati prosvjednici
12:49
Od jutra ne voze vlakovi
"Srbija Voz a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 23. svibnja 2026. godine u 4:15 sati 'Infrastruktura železnice Srbije' a.d. obustavila do daljnjega promet svih vlakova na željezničkoj mreži Republike Srbije. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju", stoji u priopćenju. Više OVDJE.
12:48
Vučićeva protukampanja
Kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" nekoliko tjedana unazad prati protukampanja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića "Srbija pobjeđuje", što je na ulicama često izazivalo napetosti i povremene incidente.
12:48
Represija ne obeshrabruje prosvjednike
Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 pretežito mladih ljudi u padu nadstrešnice na tek renoviranom novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenoga 2024. godine te iz višemjesečnih blokada 60 fakulteta sva četiri državna sveučilišta - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Prosvjedima je zahtijevana odgovornost vladajućih za koruptivne poslove u lancu političke i stručne odgovornosti odgovornosti - od projektiranja, dodjele dozvola, izvođenja i nadzora radova - što veći dio javnosti javnost vidi jednim od razloga novosadske tragedije.
Zahtijevala se i uspostava odgovornog rada državnih institucija i pravosuđa, te raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora koji bi trebali pridonijeti demokratizaciji zemlje.
Unatoč brojnim uhićenjima i opsežnim istragama, pravosudni proces povodom novosadske tragedije nije daleko odmakao, a nakon uhićenja nekoliko bivših ministara i direktora, optužnice još nisu dovele do sudskog procesa niti je itko odgovarao.
