USKORO IH PALIMO
Poskupjelo je i servisiranje klima-uređaja. Provjerili smo cijene u većim gradovima
Ljeti je život nezamisliv bez klima-uređaja koji su postali neizostavni u kućanstvima, poput hladnjaka ili perilice rublja.
Oglas
Da bi klima-uređaj dobro radio i besprijekorno hladio, poželjno je servisirati ga jednom godišnje, a najbolje je to učiniti u proljeće, uoči ljetnih vrućina. Također, monteri i serviseri klima-uređaja preporučuju da se novi klima-uređaji postave prije ljeta. Ljeti, naime, majstori imaju pune ruke posla jer se tada ovi uređaji najčešće kvare.
Budući da je slijedom tih savjeta druga polovica svibnja krajnje vrijeme za servisiranje klima-uređaja, provjerili smo koliko košta ta usluga.
Servisiranje 25 posto skuplje nego 2024.
U odnosu na 2024. godinu, kada smo također pisali o servisiranju klima-uređaja, cijene su više za 25 posto.
Prije dvije godine cijena redovnog godišnjeg servisa bila je u rasponu od 27 do 40 eura, a sada je prema podacima platforme Trebam.hr od 34 do 50 eura.
Redovni servis s kontrolom plina u klima-uređaju prije dvije godine koštao je najčešće od 40 do 55 eura, a sada su cijene od 50 do 70 eura. Nadopuna klima-uređaja plinom od 100 grama koštala je 2024. godine od 10 do 12 eura, a sada košta od 13 do 15 eura.
Naravno, cijene se razlikuju od jednog do drugog servisera no uglavnom se kreću u spomenutim rasponima. Neki serviseri više naplaćuju servisiranje klima-uređaja veće snage, od šest kilovata naviše.
Najčešće cijene od 50 do 60 eura
Na stranicama nekoliko zagrebačkih tvrtki za servisiranje klima-uređaja na kojima su istaknuti cjenici, najniža cijena usluge koju smo našli bila je 35 eura, dok je kod većine 50 eura s uračunatim PDV-om.
U Splitu su cijene servisiranja od 40 do 60 eura, odnosno do 70 eura ako se servisira i vanjska jedinica. U Rijeci i Osijeku, prema dostupnim cjenicima desetak tamošnjih servisera, redovno servisiranje klima-uređaja košta od 50 do 60 eura.
Redovni godišnji servis uključuje čišćenje i dezinfekciju izmjenjivača unutarnje jedinice i standardnih filtera unutarnje jedinice, provjeru propuštanja plina i kontrolu rada električnih motora, a prema potrebi i dubinsko čišćenje uređaja od prašine, plijesni i bakterija.
Uređaj koji se ljeti najčešće kvari
Servis klima-uređaja s kontrolom plina uz već navedeno uključuje i kontrolu tlaka rashladnog plina, punjenje uređaja plinom te kontrolu temperature ispuhanog zraka unutarnje jedinice. Servisira li se i vanjska jedinica, to podrazumijeva pregled vanjske jedinice i pripadajućih instalacija, čišćenje i kemijsko pranje, posebno lamela kondenzata zbog mogućeg začepljenja te provjeru tlaka sustava.
U Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača (HUZP) u nekoliko navrata su napominjali kako se klima-uređaji, uz hladnjake i kosilice za travu, ljeti najčešće kvare jer se najviše koriste, odnosno rade pod velikim opterećenjem. Također su u HUZP-u upozorili kako je malo ovlaštenih servisa i servisera pa ne stižu popraviti sve te kvarove, a često nedostaje i zamjenskih dijelova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas