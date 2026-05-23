"OBOJENA REVOLUCIJA"
U Pionirskom parku, tzv. Ćacilendu, više policije nego Vučićevih pristaša. Došla im i Ana Brnabić
RTS je objavio vijest o skupu podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću u Pionirskom parku, gdje su se, kako navode, okupili građani koji podržavaju politiku predsjednika i Vlade Srbije te se protive blokadama. Istodobno, prema snimkama i fotografijama s terena, čini se da je u parku više policajaca nego samih Vučićevih pristaša.
RTS navodi da su u parku postavljeni štandovi i bina te da se s razglasa pušta glazba. Oko Pionirskog parka i unutar njega raspoređeni su pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracija, dok su policija i policijska vozila prisutni i ispred Skupštine grada.
Među okupljenima su i studenti koji su tijekom blokada fakulteta boravili u Pionirskom parku tražeći nastavak nastave i povratak fakulteta redovitom radu, prenosi RTS, a javlja Nova.rs.
Skupovi podrške predsjedniku Vučiću održani su i u drugim gradovima Srbije, kao i u Kumanovu u Sjevernoj Makedoniji.
Uz zastave Srbije i transparente "Srbija pobjeđuje“, podrška predsjedniku iskazana je u Šapcu, Kragujevcu, Loznici, Kraljevu, Pirotu i drugim gradovima.
Prema prijenosima uživo s kamera, veliki broj policajaca raspoređen je oko Pionirskog parka u nekoliko redova. Fotografija iz unutrašnjosti parka gotovo da nema, osim jedne koju je objavio RTS.
Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da su građani došli u Pionirski park "proslaviti pobjedu nad obojenom revolucijom“.
Dodala je da na današnjem studentskom skupu na Slaviji nije čula "ništa novo“, navodeći da studenti nisu predstavili plan, program ni ideje što bi učinili za Srbiju.
"Jesmo li čuli nešto novo oko plana? Nismo. Jesmo li čuli program? Nismo. Neku ideju? Nismo. Što bi učinili za Srbiju? Nismo. Samo neka bude mirno“, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara ispred ograđenog dijela Pionirskog parka, takozvanog Ćacilenda.
"Nevjerojatno licemjerje"
Kazala je kako joj je "nevjerojatno licemjerje i paradoks“ današnjeg skupa.
"Imate ljude koji govore o slobodi medija, a napadaju sve medije koji im se ne sviđaju. Imate ljude koji govore o pravdi, a rade sve da se ne sazna ništa o tome kako je život izgubila studentica Filozofskog fakulteta. Imate ljude koji govore o odgovornosti, a nikome nije palo na pamet – ni dekanu ni rektoru – podnijeti ostavku“, rekla je.
Dodala je i da oni koji tvrde da brinu o studentima istovremeno podižu školarine.
"Kada su studenti tražili da se školarine smanje za 50 posto, rekli su – može, ako država refundira taj novac, mi se nećemo odreći ni jednog jedinog dinara. A onda su im povećali školarine nakon što su im uzeli godinu dana života“, navela je.
Na pitanje što se slavi u ograđenom dijelu Pionirskog parka, Brnabić je odgovorila da se slavi „pobjeda nad obojenom revolucijom“.
"Praznik demokracije"
„Ljudi su se okupili jer žele biti zajedno, pokazati da ne žele nasilje i da se vlast mijenja na ulici. Većina je ovdje kako bi podržala predsjednika Aleksandra Vučića koji ide u Kinu u, kako je rekla, povijesni posjet koji će donijeti mnogo toga dobrog“, izjavila je.
Dodala je da građani „uživaju u lijepom vremenu i svom gradu“ te da je riječ o "prazniku demokracije“.
Brnabić je također ustvrdila da je jedino nasilje koje se moglo vidjeti bilo „nasilje blokadera“, navodeći napade na ekipe Informera.
Na primjedbu da nisu sve novinarske ekipe mogle ući u prostor kod Pionirskog parka, nije odgovorila.