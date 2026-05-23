VIDEO / Srpski akademik spominjao NDH na studentskom prosvjedu u Beogradu

Profesor Kemijskog fakulteta i redovni član SANU-a, akademik Radomir Staičić, rekao je na prosvjedu na Slaviji da Srbija i dalje robuje bahatoj i drskoj vlasti koja urušava pravni poredak, Sveučilište, kulturu, ekologiju, poljoprivredu i dostojanstvo građana te truje zrak, plodna polja, šume i livade pretvarajući ih u deponije.
"Ova vlast hvali se kupljenim oružjem, a za pregovaračkim stolom predaje teritorije koje su plaćene životima, što je čin izdaje prema Ustavu. Umjesto najboljih ljudi kojima je Srbija na srcu, u Skupštini nas predstavljaju papagaji i poslušnici“, istaknuo je Staičić.
„To je Skupština koja je u tri navrata odbila izglasati rezoluciju o tome da je nad srpskim narodom u NDH počinjen genocid. Država se upinje uništiti svoje najveće dobro – Sveučilište, a ministri iz Vlade najavljuju da policija ima pravo ubijati studente i vraćati ih kućama u mrtvačkim kovčezima“, rekao je, javlja Nova.rs.
Kritika pravoslavne crkve
Dodao je kako "ovaj univerzitet njima nije dobar pa će praviti novi sa Crkvom i aktualnim crkvenim vrhom“, kojem je također uputio brojne kritike.
"Njihov sustav vrijednosti najbolje pokazuju odlikovanja koja su dobili Aleksandar Vulin, Bratislav Gašić, Ivica Dačić, Miloš Vučević, Dragan Vučićević, Vojislav Šešelj, Siniša Mali i Danka Nešović, a i predsjedniku su dodijeljena najmanje četiri crkvena odlikovanja“, rekao je.
„Zato svoj problem moramo riješiti sami i biti spremni odlučno se izboriti za građanska prava. Sloboda nema cijenu, studenti pobjeđuju“, poručio je na kraju profesor Staičić.
