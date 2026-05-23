Oglas

35 GODINA ZBORA NARODNE GARDE

Umirovljeni general Ante Gotovina komentirao stanje u Hrvatskoj vojsci

author
N1 Info
|
23. svi. 2026. 21:37
PIXSELL
Sandra Simunovic/PIXSELL

U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Program je započeo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Oltaru domovine te kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, a završava velikim koncertom na fontanama.

Oglas

Na svečanosti su sudjelovali pripadnici povijesnog postrojavanja Zbora narodne garde i policije, a među uzvanicima bio je i umirovljeni general Ante Gotovina.

Govoreći za Dnevnik Nove TV, Gotovina je istaknuo kako je riječ o važnom datumu za hrvatske Oružane snage.

"Toga dana postavljeni su temelji Hrvatske vojske. Obrambene i redarstvene snage tada su dobile vojni ustroj, a kasnije su tijekom rata oslobodile okupirani teritorij i nastavile se razvijati u današnje moderne Oružane snage“, rekao je.

Dodao je kako vojska i danas uspješno izvršava svoju ključnu zadaću – očuvanje sigurnosti građana.

Komentirajući stanje Hrvatske vojske i dolazak novih ročnika, Gotovina je izrazio zadovoljstvo razvojem sustava.

Gotovina: Vojni rok može se služiti samo dragovoljno

"Naše Oružane snage se razvijaju, održavaju potrebnu razinu borbene spremnosti i tehnički se opremaju. Imaju stručne timove u Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane“, poručio je.

Osvrnuo se i na uključivanje mladih u vojni sustav, naglasivši kako je riječ o odgovornosti prema domovini.

"To je obaveza prema svojoj državi za one koji to žele. Takvo služenje može biti samo dragovoljno, kao što je bilo i tijekom rata, ali mladima može koristiti jer nikada ne znate što život nosi“, zaključio je Gotovina.

Pročitajte još

Teme
ante gotovina hrvatska vojska ročnici vojni rok zng

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ