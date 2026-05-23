Stručnjakinja: Kampanja "Plenkovićeva inflacija" dobra je iz dva razloga, ali jedna stvar nije baš uvjerljiva
Još uvijek neformalni koalicijski partneri za sljedeće parlamentarne izbore, SDP i Možemo!, u srijedu su s Markova trga u Zagrebu, ispred sjedišta Vlade, krenuli u zajedničku kampanju nazvanu 'Stopama Plenkovićeve inflacije'.
U četvrtak su je predstavili i u Splitu, a idućih tjedana čelnici i saborski zastupnici dviju stranaka planiraju obići dvadesetak gradova i općina, razgovarati s građanima o tome kako se nose s visokim cijenama te im iznijeti svoja rješenja za borbu s inflacijom i padom životnog standarda.
Kampanju su fokusirali na predsjednika Vlade Andreja Plenkovića tvrdeći kako inflacija u Hrvatskoj nosi njegovo ime.
"Plenković trgovačkim lancima, telekomima i bankama u Hrvatskoj dozvoljava inflaciju pohlepe. I zato kažemo da inflacija u Hrvatskoj ima njegovo ime i prezime," rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić predstavljajući kampanju u Zagrebu.
Nose sa sobom 'Knjigu Plenkovićeve inflacije'
Dvije godine prije parlamentarnih izbora, SDP i Možemo! time nedvosmisleno ulaze u predizbornu kampanju fokusirajući se na socijalna i ekonomska pitanja te na premijera Plenkovića.
Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček smatra da je kampanja koju su započeli SDP i Možemo! vrlo dobra iz dva razloga.
"Kratke i jasne poruke mogu biti vrlo učinkovite"
"Prvo, skupljanje komentara građana u knjigu dobar je marketinški potez. Time politički neće puno postići, ali čitanje tih komentara u Saboru bit će komunikacijski efektno kao glas naroda. Drugo, ovakva kampanja je učinkovita jer njome idu među ljude.
SDP je dosta pažnje posvećivao društvenim mrežama, ali očito su shvatili da se prava kampanja odvija na terenu te da moraju fizički se približiti ljudima i slušati njihove probleme bez obzira što je to očigledan PR-ovski moment. Te dvije komponente komunikacijski su izvrsne", smatra Kišiček.
Kišiček apsolutno dobrom u komunikacijskom smislu smatra i strategiju davanja inflaciji imena premijerovog.
"Apsolutno. Vidjeli su što ljude najviše muči i povezali su to s Vladom i premijerom. Te kratke i jasne poruke, bez puno kompliciranja, mogu biti vrlo učinkovite", kaže.
"Shvatili su da se moraju odmaknuti od ideologije"
Dobrim smatra i pravodobno kretanje SDP-a i Možemo! u takvu kampanju.
"Dobre kampanje grade se dugo i vode puno prije samih izbora. Vrijeme koje imaju pred sobom moraju iskoristiti za izgradnju prepoznatljivosti smjera svojih politika i približavanje stvarnim ljudima", smatra Kišiček.
No konfuziju bi, dodaje, moglo izazvati istodobno guranje kampanje u više smjerova.
Naime, SDP i Možemo! prethodno su intenzivno označavali Plenkovića kao personifikaciju ustašizacije, a prije toga i korupcije. Ovo je treća slična poruka u nizu.
Kišiček ističe da je riječ o zaokretu SDP-a i Možemo! od ideoloških k ekonomskim i socijalnim temama.
"Dugo su inzistirali na ideološkim razlikama između njih i HDZ-a, a sada su očito shvatili da se moraju odmaknuti od ideologije i ići na teme koje su ljudima egzistencijalno važne. Ideologija privlači pozornost no u konačnici ljude muče konkretni životni problemi. U tom smislu, odmak od ideologije je dobar", kaže.
Domoljublje pa inflacija, iskušavaju različite taktike
Taj se odmak ili zaokret možda ponajbolje vidi u već zaboravljenom SDP-ovom projektu Domoljublje pokrenutom prošle jeseni. SDP je tada otvorio istoimenu platformu na kojoj su ljudi iz stranke, ali i svi ostali mogli iznositi svoje viđenje domoljublja. Ta platforma i dalje postoji no jedva da je itko više spominje. Uz tu, očito zamrlu kampanju, SDP je sada pokrenuo novu s platformom skupo.hr.
"Čini mi se da oni rade metodom pokušaja i pogrešaka. Iskušavaju različite taktike kako bi vidjeli koja će im se isplatiti i s kojom će im rasti rejting. Pričom o domoljublju SDP ne pridobiva nove birače, a njome stvara animozitet i produbljuje podjele. Vjerojatno im je postalo jasno da inzistiranjem na toj priči gube pa su sada, kao da se dogodio nagli rez, okrenuli se konkretnim stvarima što baš ne izgleda uvjerljivo. No imaju dovoljno vremena da do izbora vide koji smjer im se isplati i po potrebi ga opet promijene", kazala je Kišiček.
