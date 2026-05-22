Mate Rimac vraća državi gotovo 90 milijuna eura? "U potpunosti se okreće privatnim investitorima"

Tvrtka Verne u vlasništvu Mate Rimca, koja razvija robotaksije i odnedavno ima komercijalnu uslugu ograničenog dosega u Zagrebu, odreći će se financiranja europskim sredstvima – oko kojih su se ionako posljednjih godina potezale brojne kontroverze.
Prema neslužbenim izvorima Bugovog Sandra Vrbanusa, a koji su potvrdili pisanje Jutarnjeg lista, Verne će vratiti 89,7 milijuna eura povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nakon toga neće više povlačiti sredstva iz NPOO-a.
Ugovor o tom financiranju potpisan je bio u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture" tada kompaniji Project 3 Mobility.
Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno spomenutih 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. No, od europskog se financiranja sada odustalo.
Projekt čija ukupna vrijednost iznosi 535,4 milijuna eura u potpunosti će se, prema ovim navodima, financirati vlastitim novcem prikupljenim od niza investitora.
