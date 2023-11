Ikona američkih indijanaca se oglasila nakon glasina o lažiranju porijekla

Podijeli :

Jeremy Chan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Prošlog mjeseca, novinari CBC-a doveli su u pitanje identitet popularne glazbenice Buffy Sainte-Marie, u jednoj epizodi dokumentarne serije CBC-a "The Fifth Estate". Prije nego što je emitirana, podijelila je izjavu i video u kojem je rekla da su optužbe "više nego traumatizirajuće". U ponedjeljak je osvojila nagradu Međunarodnog Emmyja za svoj film "Buffy Sainte-Marie: Carry It On" i suočila se s negativnim reakcijama. Sada je iznijela još jednu izjavu.

Popularna pjevačica blokirala predsjednika države na Twitteru: “Nađi si posla”

Ova izjava, podijeljena u priopćenju za medije, prva je nakon premijere šokantnog otkrića u emisiji “The Fifth Estate”. Osamdesetdvogodišnjakinja pojašnjava da je osnovni dokaz koji se koristi za dovođenje u pitanje njenog identiteta priča koju je izmislio njen zlostavljač, a ponavljala su je dvojica članova obitelji koje ne poznaje, prenosi Stereogum.

Izjavu donosimo u cijelosti:

Želim započeti zahvalom Međunarodnoj akademiji televizijskih umjetnosti i znanosti na časti. Kao jedna od najprestižnijih nagrada u globalnoj industriji zabave, ovo je istinsko priznanje iznimnom timu koji je radio na priči o mom životu – stvarnoj priči iz mog života. Uvijek sam vjerovala da su potrebni kiša i sunce da bi se stvorila duga. Ovo veliko priznanje doista dolazi nakon kiše, dok nastavljam upijati i procesuirati nedavni napad na moj karakter, život i naslijeđe. To je duboka rana mom unutarnjem djetetu, ali kao osoba od 82 godine, snažna sam i ove optužbe me ne potresaju. Sada je vrijeme za istinu, moju istinu. Nikada nisam lagala o svom identitetu. Što više saznajem, to više povezujem sliku o sebi iz dostupnih informacija. Ono što znam o svom indijanskom porijeklu naučila sam od svoje majke, koja je bila Mi’kmaq, a i kroz vlastita istraživanja kasnije u životu. Majka mi je rekla da sam posvojena i da sam indijanskih korijena, no nije bilo dokumentacije, što je bilo uobičajeno za indijansku djecu u to vrijeme. Kao odrasla žena, posvojena sam u obitelj Cree Indijanaca, kod Emile Piapota i Clare Starblanket Piapot, sukladno običajima i pravilima Cree zajednice. Bili su ljubazni, puni ljubavi i ponosno su me prihvatili kao svoju. Volim svoju obitelj Piapot i sretna sam što ih imam u životu. Uvijek sam se borila s pitanjima o identitetu. Desetljećima sam pokušavala pronaći svoje biološke roditelje i informacije o porijeklu. Kroz to istraživanje postalo je jasno i ono o čemu sam uvijek bila iskrena: ne znam odakle dolazim ni tko su mi biološki roditelji, i nikada neću znati. Zato je biti postavljena na ovakav način bolno, kako za mene, tako i za dvije obitelji koje volim svim srcem. Moj indijanski identitet ukorijenjen je u dubokoj povezanosti sa zajednicom koja je imala velik utjecaj na oblikovanje mog života i rada. Tijekom cijelog svog života, zagovarala sam prava domorodačkih Amerikanaca kada to nitko drugi nije činio ili nije imao platformu za to. Ponosna sam što sam imala priliku putovati svijetom i dijeliti indijanske priče. Uvijek sam nastojala smanjiti jazove među zajednicama i educirati ljude o življenju s ljubavlju i dobrotom. To je moja istina. I dok postoji mnogo stvari koje ne znam, ponosna sam što sam tijekom cijelog života dijelila svoju priču onakvu kakvu je znam. Napad na moj karakter obiluje pogreškama i propustima. Iako se neću spustiti na odgovaranje na svaku lažnu tvrdnju, smatram važnim pojasniti dvije stvari. Prvo, središnji dokaz korišten za dovođenje u pitanje mog identiteta je priča koju je izmislio moj zlostavljač, a koju su ponovila dva člana moje otuđene obitelji koje uopće ne poznajem. Ovo je bilo traumatizirajuće za mene i nepravedno prema svima koji su uključeni. Duboko me boli otkriće da je moja otuđena obitelj odrasla u strahu od mene i razmišljajući o ovim lažima zbog pisma koje sam poslala s namjerom da me zaštiti od daljnjeg zlostavljanja od strane mog brata. Želim biti jasna, ne krivim ih. Oni, naravno, žele vjerovati svom ocu. Imam dokaze da me moj brat seksualno zlostavljao, ali ne mogu tolerirati da još više uznemiravam njegovu djecu. Želim im samo najbolje i nadam se da će krenuti dalje od ovoga i pronaći mir. Drugi je moj “rodni list”. Kao što mnogi domorodački narodi znaju, bilo je uobičajeno da zapadne vlade “kreiraju” rodne listove indijanske djece nakon što su usvojena ili oduzeta njihovim obiteljima. Stoga mi je bilo prilično šokantno čuti gradsku službenicu kako kaže da ima 100% povjerenja u njegovu autentičnost. Nikada nisam saznala je li moj rodni list pravi. Koristila sam ga jer je to bio jedini dokument koji sam imala cijeli život. Što je najvažnije, ovo je moj život. Ja nisam komad papira. Ja sam proizvod i svoje obitelji i svih svojih iskustava na ovom svijetu. Ako ste čistokrvni, drago mi je zbog vas. Strašno je i lijepo čuti vas kako govorite o svojoj lozi, povijesti i rodoslovlju. Ali čak i ako vaša dokumentacija kaže da ste rasno čisti, mogli biste promašiti bit. Biti “Indijanac” nema mnogo veze s praćenjem sperme i kolonijalnom evidencijom: ima veze sa zajednicom, kulturom, znanjem, učenjima, tko polaže pravo na tebe, koga voliš, tko te voli i tko je tvoja obitelj. S poštovanjem i ljubavlju. Buffy Sainte-Marie

