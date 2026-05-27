ZAŠTITA

Macron: Norveška je odlučila pridružiti se našem nuklearnom kišobranu

Hina
27. svi. 2026. 22:28
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je Norveška pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, prilikom prijema norveškog premijera Jonasa Gahra Størea u Parizu, čime je postala najnovija zemlja koja prima francusku nuklearnu zaštitu.

“Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje”, rekao je predsjednik Francuske u Elizejskoj palači.

“To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje.”

“Norveška, geografski i strateški ključni partner s kojim već imamo važnu suradnju u zaštiti savezničkog teritorija od vanjskih prijetnji, predstavljat će veliku dodatnu vrijednost za ovo prošireno odvraćanje”, dodao je.

U ožujku je Francuska ponudila proširenje svoje nuklearne zaštite drugim europskim zemljama.

Norveški čelnik je podsjetio da “Francuska sada otvara dijalog sa svojim bliskim saveznicima o tome kako njezino nuklearno oružje može doprinijeti europskoj sigurnosti i odvraćanju od vojnih prijetnji”.

Potvrdio je da Oslo želi biti uključen zajedno s “partnerima poput Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i nordijskih partnera”.

