Oglas

NAPADI U PRIPREMI

Izrael proglasio južni Libanon borbenom zonom i ponovno prisilno raselio stanovnike

author
Hina
|
27. svi. 2026. 22:38
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
First responders gather at the site of an Israeli airstrike that targeted the southern Lebanese village of Srifa on April 14, 2026.
Kawnat HAJU / AFP

Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona "borbenom zonom" i pozvala stanovništvo na evakuaciju.

Oglas

"Svi stanovnici koji žive južno od rijeke Zahrani trebaju se uputiti na sjever na sigurno", objavio je vojni glasnogovornik na arapskom jeziku na platformi X. Rijeka Zahrani teče otprilike 40 kilometara sjeverno od libanonsko-izraelske granice.

U video poruci, glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne skupine "s ekstremnom silom", navodi se.

Prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre između Izraela i Hezbolaha nastavlja se gotovo svakodnevno.

Hezbolah nije stranka u prekidu vatre i odbio je ući u pregovore s Izraelom.

Intenzivni izraelski zračni napadi ponovno su prijavljeni tijekom srijede u južnom i istočnom Libanonu.

Libanonski sigurnosni izvori rekli su da su napadi pogodili područja oko južnog grada Nabatije i okolnih regija, dok je državna novinska agencija NNA izvijestila o napadima na istoku zemlje.

Izraelska vojska izvijestila je pak o napadima dronovima na sjeverni Izrael, što je aktiviralo sirene za uzbunu u nekoliko područja.

Vojska je također izjavila da je identificirala "sumnjive zračne objekte" u blizini izraelskih trupa u južnom Libanonu, od kojih je jedan presretnut.

Teme
evakuacija hezbolah izrael libanon

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ