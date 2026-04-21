Kanye West na Hip-hopodromu

Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
Prije tri dana uprava stadiona Śląski u poljskom gradu Chorzowu objavila je kako otkazuje koncert američkog repera Yea, nekoć poznatog pod imenom Kanye West. "U zemlji obilježenoj poviješću Holokausta ne možemo se pretvarati da je ovo samo zabava", objasnila je poljska ministrica kulture Marta Cienkowska, podsjećajući na ne tako davnu nacističku prošlost gospodina Yea, koji je prije četiri godine šokirao svijet serijom maloumnih antisemitskih izjava, optužujući Židove da su izmislili Holokaust i pozivajući ih da oproste Adolfu Hitleru.
Nakon toga, sjetit ćete se možda, Kanye West rečeni Ye glupavom je isprikom na hebrejskom pojeo vlastito govno, da bi prošle godine povukao ispriku i u novom se napadu ludila predstavio kao nacist - "Zovi me Yaydolf Hitler i tvoja kurvica se još uvijek želi jebati!" - lansiravši liniju vlastitih dizajnerskih majica s velikim kukastim križem i oznakom "HH", "moje najveće umjetničko djelo dosad", uz slogan "Volim Hitlera i što ćete sada, pičke?". Pa prošlog svibnja objavio i singl vrlo jednosmislenog naslova "Heil Hitler" - "They don’t understand the things I say on Twitter/ all my niggas Nazis, nigga, Heil Hitler/ nigga, Heil Hitler/ nigga, Heil Hitler/ all my niggas Nazis, nigga, Heil Hitler!" - ukomponiravši u pjesmu i sample s govorom razmjerno poznatog njemačkog repera Adolfa Hitlera iz 1935.
Već odmaklo poremećenom Yeu tada su iz nekog razloga počeli otkazivati sponzorske ugovore i dogovorene koncerte - "I bez njega imamo dovoljno problema, ne moramo još i uvoziti mržnju", objasnio je australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke odluku o poništavanju vize za Westa - pa je reper krenuo u još maloumnije saniranje štete, objavivši izmijenjenu verziju pjesme "Heil Hitler" pod naslovom - "Hallelujah". Američki mistik samo je Hitlera zamijenio s Jahveom i zapjevao, "all my niggas got me, nigga, hallelujah/ nigga, Hallelujah/ nigga, Hallelujah!".
U božanskom je nadahnuću potom zakupio cijelu stranicu Wall Street Journala s novom poniznom isprikom, za sve okrivljujući prometnu nesreću prije dvadeset pet godina, ozljedu desnog frontalnog moždanog režnja i kasno dijagnosticirani - bipolarni poremećaj. "Što sam dulje ignorirao problem, stvari su postajale sve gore", pokunjeno je napisao Ye. "U tom stanju privukao me najrazorniji simbol koji sam mogao pronaći, nacistički znak, pa sam čak i prodavao majice s njim. Danas sam duboko posramljen svojim postupcima u tom stanju, predan liječenju i smislenoj promjeni."
Kada je na koncu iznenada promijenio dijagnozu i sjetio se da zapravo ima autizam, nitko mu više nije vjerovao. Prije dva tjedna uprava londonskog Tottenham Hostspura glatko je odbila njegov zahtjev za veliki stadionski koncert, potom mu je britanska vlada uskratila vizu za Wireless Festival, nekoliko dana kasnije - saznavši da slično sprema i francuska vlada - West je sam otkazao dogovoreni koncert u Marseillesu, a sada ga je, evo, odjebao i poljski Chorzow.
Obudaljelom i oboljelom američkom reperu Yeu, nekoć poznatom pod imenom Yaydolf Hitler, ostala je tako samo - Hrvatska.
Činjenica da se još nitko u Plenkovićevoj Vladi - ili Ministarstvu turizma, Matici hrvatskoj, #bujicatimu, tko se već bavi tim stvarima - nije dosjetio iskoristiti priliku i pozvati progonjenog Yea da održi veliki koncert u Hrvatskoj, može se objasniti samo poslovičnom nesposobnošću i tupilu Hrvata, koji se pred svakom velikom povijesnom i poslovnom prilikom paraliziraju kao sob pred šleperom.
Sve ostalo za ovu veliku povijesnu i poslovnu priliku Hrvati, naime, već odavno imaju: senzibilitet za Westove umjetničke slobode, poetiku i pjesnički izričaj, ista politička nagnuća, revizionističke stavove, interese i svjetonazor, te cjelokupnu onu, kako se reče, konjunkturu: golemu publiku, savršen prostor i bogato logističko iskustvo s velikim open-air koncertnim mitinzima, uz praktički gotov i spreman gerilski marketing, s cijelom državom išaranom Yeovim dizajnerskim kukastim križevima i stihovima njegove uspješnice "Heil Hitler". Dakako, i u originalu i u hrvatskom prepjevu, nešto kao "All my niggas Nazis, nigga, za dom spremni/ nigga, za dom spremni", tako nekako.
I, jasno - last but not least - puno razumijevanje za Westov teško oštećeni desni frontalni moždani režanj i njegov bipolarni poremećaj, u hrvatskoj medicinskoj literaturi poznat i kao "dvostruka konotacija".
Kakav bi to svjetski događaj bio! Prema Hipodromu bi nadiralo pola milijuna mladih Hrvata u Yeovim majicama na kukaste križeve, a predsjednik Vlade Andrej Plenković zajedno s djecom i par ministara pred probu bi posjetio američkog repera i podučio strane novinare kako njegov koncert "ne znači nikakav povijesni revizionizam niti promociju nacizma" i "kako to vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati". "Naravno, znao sam da će se svesti na dvije riječi pjesme 'Heil Hitler', ali mi nećemo zabranjivati pjesmu", objasnio bi im Plenković. "To je dio njegovog integralnog repertoara i nije na meni objašnjavati u kojem je kontekstu pjesma nastala."
A onda večer velikog spektakla, kad ubrojimo Francuze, Engleze, Poljake i ostale Europljane željne dobre glazbe, pred golemom binom sad je već milijun ljudi, koje Ye uz vatromet pozdravlja sa "Sieg!", masa uzvraća "Heil!", nakon čega se na opće oduševljenje začuje i vrlo hrvatski, "Za dom!", i zborni odgovor "Spremni!", u to zagrme dobro poznati uvodni taktovi, "They don’t understand the things I posted on Twitteeeer", a iznenadni special guest star doda, "nećete u Čavoglave, niste ni prijeeee!", i Hipodrom, što da vam pričam, eksplodira.
Kakva Coachella, kakva Madonna i Sabrina! Zvjezdani duet hip-hop ikone Kanyea Westa i his-hos ikone Marka Perkovića - kojega bi američki reper predstavio kao brata i imenjaka, "my bro Kanye East" - bio bi brižljivo čuvano iznenađenje, vijorile bi se ledinom nacističke i ustaške zastave, pucali bi thompsoni, kalašnjikovi, a i zbrojovke, "slušajte sad poruku od svetog Ilije/ all my niggas, nigga Nazi, nigga Heil Hitler!", pjevali bi Ye i Thompson, "Birkenau i Treblinka stara, to je kuća Adinih mesara", odjekivalo bi Hipodromom, dok bi hiljade svjetlećih dronova na zagrebačkom nebu ocrtavale golemi, veličanstveni kukasti križ.
Ja se evo naježio dok pišem.
"Razumijem ljude koje te riječi mogu uvrijediti", objasnio bi Andrej Plenković kasnije u intervjuu za CNN, "ali jedna je stvar kada se 'Heil Hitler' koristi kao nacistički pozdrav i glorifikacija nacizma, kojega ja i moja vlada najodlučnije osuđujemo, a sasvim druga kada su te dvije riječi integralni dio teksta pjesme s kojom se identificiraju mladi rođeni pedeset godina poslije rata. To je bipolarna konotacija."
"Mislite, poremećaj?", oprezno bi ga ispravio novinar.
"Da, točno, dvostruki poremećaj, hvala."
Zagrebački spektakl Kanyea Westa pod nazivom "Where West meets East" upisao bi tako Hrvatsku na kartu svijeta, ali ne samo kao novu showbizz meku, već i kao prostor slobode, oslobođeni teritorij u srcu pervertiranog i degeneriranog Zapada, oazu za bipolarne, disocijativne, posttraumatske, dvostruke i ostale poremećaje i konotacije, mjesto gdje nacistički pozdrav nije samo nacistički pozdrav, Hitler samo poremećeni psihopat koji je poubijao šest milijuna Židova, a Plenković samo poremećena budala koja im se na koncu mora ispričavati.
Pardon, West: gdje Kanye West nije samo poremećena budala koja im se na koncu mora ispričavati.
"Što sam dulje ignorirao problem, stvari su postajale sve gore. U tom stanju privukao me najrazorniji simbol koji sam mogao pronaći, nacistički znak, pa sam čak i prodavao majice s njim. Danas sam duboko posramljen svojim postupcima u tom stanju, predan liječenju i smislenoj promjeni", pokunjeno će tako u Wall Street Journalu svoju dvostruku konotaciju na koncu objasniti Andrej Plenković.
Da, jasno, Kanye West, ispričavam se. To mi je od saobraćajne nesreće prije osamdeset pet godina.
Vrag je, kako vidite, desni frontalni moždani režanj.
