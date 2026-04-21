Kanye West na Hip-hopodromu

Kakav bi to svjetski događaj bio! Prema Hipodromu bi nadiralo pola milijuna mladih Hrvata u Yeovim majicama na kukaste križeve, a predsjednik Vlade Andrej Plenković zajedno s djecom i par ministara pred probu bi posjetio američkog repera i podučio strane novinare kako njegov koncert "ne znači nikakav povijesni revizionizam niti promociju nacizma" i "kako to vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati". "Naravno, znao sam da će se svesti na dvije riječi pjesme 'Heil Hitler', ali mi nećemo zabranjivati pjesmu", objasnio bi im Plenković. "To je dio njegovog integralnog repertoara i nije na meni objašnjavati u kojem je kontekstu pjesma nastala."