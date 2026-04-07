Antisemitizam presudio festivalu: Kanyeu Westu zabranjen ulazak u UK

Organizatori popularnog londonskog glazbenog festivala objavili su da je otkazan nakon što je glavnom izvođaču, Kanyeu Westu, zabranjeno putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Najava da će West, poznat kao Ye, biti glavna zvijezda trodnevnog Wireless Festivala izazvala je kritike židovskih skupina i političara, koji su podsjetili na njegove ponovljene antisemitske izjave posljednjih godina. Zbog negativnih reakcija, glavni sponzori Pepsi i Diageo povukli su se s događaja, koji je bio zakazan od 10. do 12. srpnja.
Oglasio se i britnaski premijer Keir Starmer, koji je odluku da West bude glavna zvijezda nazvao "duboko zabrinjavajućom". Sad su britanski dužnosnici blokirali Westu ulazak u zemlju, objavila je novinska agencija PA Media, prenosi CNN.
Starmer je u utorak rekao da West "nikad nije ni trebao biti pozvan da bude glavna zvijezda Wirelessa".
"Ova vlada čvrsto stoji uz židovsku zajednicu i nećemo stati u našoj borbi da se suočimo i porazimo otrov antisemitizma. Uvijek ćemo poduzeti potrebne mjere kako bismo zaštitili javnost i održali naše vrijednosti", objavio je na X-u.
Nakon vladine odluke, Festival Republic, tvrtka koja organizira Wireless Festival, izjavila je da će događaj biti otkazan.
"Wireless Festival je otkazan i povrat novca bit će izdan svim vlasnicima ulaznica. Antisemitizam u svim svojim oblicima je odvratan i prepoznajemo stvarni i osobni utjecaj koji su ovi problemi imali. Kao što je YE danas rekao, priznaje da same riječi nisu dovoljne i unatoč tome i dalje se nada da će dobiti priliku započeti razgovor sa židovskom zajednicom u Velikoj Britaniji", poručili su organizatori.
Reper je prethodno izdao izjavu u kojoj je naveo: "Moj jedini cilj je doći u London i predstaviti promjenu, donoseći jedinstvo, mir i ljubav kroz svoju glazbu". West je u siječnju ove godine napisao i pismo Wall Street Journalu "Onima koje sam povrijedio", koje je Festival Republic objavio ranije u utorak.
"Bio bih zahvalan na prilici da se osobno sastanem s članovima židovske zajednice u Velikoj Britaniji, da ih slušam. Znam da riječi nisu dovoljne – morat ću pokazati promjenu svojim djelima. Ako ste otvoreni, ovdje sam", napisao je.
Reagirajući na vijest da je Westu zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, dobrotvorna organizacija Campaign Against Antisemitism (CAA) izjavila je da je vlada "očito donijela ispravnu odluku".
"Netko tko se hvalio zaradom desetaka milijuna dolara od prodaje majica sa svastikom i tko je prije samo nekoliko mjeseci objavio pjesmu pod nazivom 'Heil Hitler' očito ne bi bio koristan za javno dobro u Velikoj Britaniji", rekao je glasnogovornik CAA-e u utorak u izjavi.
"Wireless Festival, u svojoj očajničkoj potrazi za profitom, branio je poziv do kraja. To je sramotno i njegovi sponzori trebali bi i dalje ostati podalje", dodali su.
Wireless je jedan od najvećih glazbenih festivala u Velikoj Britaniji, koji svake godine privlači do 150 tisuća posjetitelja. West nije nastupao u Velikoj Britaniji otkako je bio glavna zvijezda Glastonburyja 2015. godine.
PROČITAJTE JOŠ
