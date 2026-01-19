vijest za ljubitelje gif-ova
Korisnicima WhatsAppa stiže nova promjena
Klipy će zamijeniti Tenor
WhatsApp se priprema zamijeniti Tenor s Klipyjem kao jednim od svojih zadanih GIF pružatelja. Promjena je otkrivena u najnovijoj iOS beta verziji aplikacije (26.2.10.70), dostupnoj putem TestFlight beta programa. Ažuriranje potvrđuje da je ova funkcionalnost još u razvoju te da će biti uvedena u jednoj od nadolazećih verzija aplikacije.
Tenor je nedavno najavio gašenje svojih API servisa, koje je planirano za 30. lipnja 2026. godine. Platforma je već prestala primati nove registracije developera. Kao odgovor na to, WhatsApp integrira Klipy kako bi korisnici mogli nastaviti dijeliti GIF-ove bez prekida nakon što Tenor postane nedostupan.
Što to znači za GIF-ove?
Klipy je platforma za digitalni sadržaj koja nudi veliku kolekciju GIF-ova, memova i naljepnica. Posjeduje službeni API koji aplikacijama omogućuje pretraživanje i dijeljenje animiranog sadržaja.
WhatsApp planira automatski prebaciti postojeće korisnike Tenora na Klipy, bez potrebe za bilo kakvom radnjom s njihove strane. Aplikacija će na podijeljenim GIF-ovima prikazivati oznaku Klipy kako bi se naznačila ova promjena.
Trenutačno WhatsApp podržava pretraživanje GIF-ova putem Giphyja i Tenora. Ovisno o regiji ili postavkama, neki korisnički računi imaju pristup samo jednom od ta dva servisa. Kada Tenor prestane s radom, WhatsApp će te korisnike preusmjeriti na Klipy, dok korisnici Giphyja neće biti pogođeni ovom promjenom, javlja Bajtbox.
Prelazak na Klipy nije ograničen samo na WhatsApp. Druge platforme koje se trenutačno oslanjaju na Tenor, poput Discorda, također su započele migraciju na Klipy uoči ljeta. WhatsApp još nije naveo točan datum uvođenja ove promjene, no očekuje se da će migracija biti dovršena prije 1. srpnja 2026. godine kako bi se izbjegao bilo kakav prekid usluge.
