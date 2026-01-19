Korisnicima WhatsAppa stiže nova promjena

Prelazak na Klipy nije ograničen samo na WhatsApp. Druge platforme koje se trenutačno oslanjaju na Tenor, poput Discorda, također su započele migraciju na Klipy uoči ljeta. WhatsApp još nije naveo točan datum uvođenja ove promjene, no očekuje se da će migracija biti dovršena prije 1. srpnja 2026. godine kako bi se izbjegao bilo kakav prekid usluge.