"NE SMIJEMO POPUSTITI"
Politico: Europska unija se priprema za dosad nezamislivi potez protiv Donalda Trumpa
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede carine zemljama koje su podržale Grenland gura transatlantske odnose do točke pucanja, a čelnici Europske unije razmatraju dosad nezamislive načine odmazde protiv Washingtona.
Odnosi su već mjesecima narušeni zbog američkog oklijevanja oko podrške Ukrajini, pritiska na zemlje EU-a da prihvate nepovoljan trgovinski sporazum i zahtjeva savezniciima u NATO-u da drastično povećaju izdatke za obranu, prenosi Politico.
No, dok Trump pojačava svoje pretenzije na Grenland, što je tijekom vikenda izazvalo prosvjede na ulicama Nuuka i Kopenhagena, europski čelnici suočavaju se sa sve glasnijim pozivima da napuste svoj blagi pristup i pripreme se za sukob.
"Uvjeren sam da ne smijemo popustiti"
Jedna od opcija koju predlažu političari centra i ljevice jest da Europa upotrijebi svoj Instrument protiv prisile - takozvanu trgovinsku "bazuku" EU-a. Riječ je o moćnom alatu za trgovinsku odmazdu, izvorno osmišljenom za odvraćanje Kine, koji bi Europi omogućio nametanje carina i ograničenja ulaganja protiv država koje krše pravila.
"EU bi trebala biti spremna primijeniti ciljane i proporcionalne protumjere", objavila je Valérie Hayer, čelnica centrističke skupine Renew Europe u Europskom parlamentu, na platformi X. "Aktivacija Instrumenta EU-a protiv prisile trebala bi se eksplicitno razmotriti, budući da je osmišljen upravo za situacije ekonomske intimidacije ove prirode."
Francuski predsjednik Emmanuel Macron nije izravno podržao taj poziv, ali je nagovijestio moguću odmazdu, rekavši da će Europljani odgovoriti na ujedinjen i koordiniran način ako se Trumpove carine potvrde.
Europski parlament već je spreman djelovati blokiranjem ratifikacije trgovinskog sporazuma između EU-a i SAD-a, nakon što je čelnik konzervativaca Manfred Weber izjavio da "u ovoj fazi nije moguće" odobriti sporazum.
Aktiviranje Instrumenta protiv prisile bio bi mnogo veći korak jer bi značilo primjenu alata dizajniranog za suparničke države protiv najvećeg saveznika EU-a. "Uvjeren sam da ne smijemo popustiti", rekao je Jérémie Gallon, bivši francuski diplomat. "Opiranje novom pokušaju poniženja i vazalizacije jedini je način da se Europa konačno potvrdi kao geopolitički akter."
Unatoč pozivima na oštar odgovor, izvozno orijentirane europske zemlje mogle bi se usprotiviti pokretanju potpunog trgovinskog spora sa Sjedinjenim Državama zbog Grenlanda, otoka s 57.000 stanovnika koji je 1985. glasao za izlazak iz Europske zajednice, preteče EU-a.
"Vrlo opasna silazna spirala"
Povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je da bi bilo "vrlo komplicirano" odobriti trgovinski sporazum s SAD-om u svjetlu trenutnih napetosti, ali nije spomenuo primjenu Instrumenta protiv prisile. Naglasio je da bi nedavno potpisani trgovinski sporazum s Mercosurom trebao "više nego nadoknaditi negativne posljedice povećanih carina koje su nametnule Sjedinjene Države."
Nove američke carine, upozorio je, mogle bi pokrenuti "vrlo opasnu silaznu spiralu" koju bi čelnici EU-a trebali "jednostavno izbjeći."
Jedan dužnosnik EU-a rekao je za Politico da je želja za sukobom vjerojatno mnogo manja u glavnim gradovima nego u Europskom parlamentu. "Veleposlanici će imati vrlo različit modus operandi", rekao je dužnosnik pod uvjetom anonimnosti. "Rijetko su Europski parlament i Vijeće potpuno usklađeni, pogotovo po pitanju poput ovoga."
Europska strategija odgovora na Trumpove prijetnje razrađivala se u nedjelju, dok su se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa vraćali iz Latinske Amerike. Očekuje se da će se čelnici voditi dugoročnim gospodarskim i sigurnosnim interesima bloka, odnosno očuvanjem NATO-a uz istovremeno jačanje sposobnosti Europe da postane samodostatna u obrani.
U skladu s tim, von der Leyen je prošli tjedan najavila novu sigurnosnu strategiju za EU, a ovaj tjedan trebali bi biti otkriveni i novi planovi za jačanje kibernetičke sigurnosti.
Čak i najoptimističniji promatrači odnosa EU-a i SAD-a priznaju da je trenutna situacija bez presedana i puna opasnosti za transatlantski savez. "Ovo je zastrašujuće vrijeme", rekao je jedan dužnosnik EU-a. "Moramo ostati mirni i nastaviti dalje."
