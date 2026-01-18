Politico: Europska unija se priprema za dosad nezamislivi potez protiv Donalda Trumpa

Povjerenik EU-a za trgovinu Maroš Šefčovič rekao je da bi bilo "vrlo komplicirano" odobriti trgovinski sporazum s SAD-om u svjetlu trenutnih napetosti, ali nije spomenuo primjenu Instrumenta protiv prisile. Naglasio je da bi nedavno potpisani trgovinski sporazum s Mercosurom trebao "više nego nadoknaditi negativne posljedice povećanih carina koje su nametnule Sjedinjene Države."