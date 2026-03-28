Studija otkrila: "Svi ljudi na svijetu s plavim očima imaju još jednu zajedničku stvar"

U početku su svi ljudi imali smeđe oči. Međutim, genetska mutacija koja je utjecala na gen OCA2 u ljudskim kromosomima dovela je do svojevrsnog "prebacivanja" koje je promijenilo tijek evolucije boje očiju.
Ako ste se ikad pitali zašto neki ljudi imaju plave oči, znanstvena studija bi mogla pružiti odgovor. Stručnjaci sa Sveučilišta u Kopenhagenu vjeruju da su riješili ovu misteriju - i čini se da sve vodi do samo jedne osobe. Prema njihovim tvrdnjama, prije nego što se pojavio jedan europski predak, svi ljudi imali su isključivo smeđe oči. Ova se promjena dogodila prije otprilike 6000 do 10 000 godina, zbog genetske mutacije.
Kao što se mnogi sjećaju iz školskih udžbenika, plava boja očiju rezultat je recesivnog gena - osoba mora naslijediti dva takva gena da bi imala plave oči. Međutim, do nedavno se nije točno znalo odakle potječu ti geni, piše Nova.rs.
Istraživanje je vodio profesor Hans Eiberg s Odjela za staničnu i molekularnu medicinu. Još 2008. godine objasnio je da mutacija u genu OCA2 dovodi do smanjene proizvodnje melanina u šarenici oka, uzrokujući da se smeđa boja "razrijedi" i postane plava.
Međutim, ključni trenutak nije u samom genu OCA2, već u genu HERC2, koji ga regulira. HERC2 funkcionira kao prekidač koji smanjuje ili potpuno blokira djelovanje OCA2, što rezultira svjetlijom - plavljom - bojom očiju.
Zanimljivo je da sve osobe s plavim očima imaju istu genetsku mutaciju na istom mjestu u svojoj DNK, što ukazuje na zajedničkog pretka. Iako je potrebno više istraživanja, pretpostavlja se da se ova mutacija proširila migracijom ljudi iz Afrike u Europu, što objašnjava zašto je plava boja očiju najčešća kod ljudi europskog podrijetla.
Studija iz 2008. godine uključivala je analizu drugih, rjeđih boja očiju, poput zelene, te potvrdila da osobe sa zelenim očima imaju smanjenu količinu melanina, ali na drugačiji način od osoba s plavim očima. Profesor Eiberg zaključuje da su sve osobe s plavim očima naslijedile identičnu genetsku promjenu, što ukazuje na povezanost s istim precima.
