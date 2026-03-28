Studija otkrila: "Svi ljudi na svijetu s plavim očima imaju još jednu zajedničku stvar"

Ako ste se ikad pitali zašto neki ljudi imaju plave oči, znanstvena studija bi mogla pružiti odgovor. Stručnjaci sa Sveučilišta u Kopenhagenu vjeruju da su riješili ovu misteriju - i čini se da sve vodi do samo jedne osobe. Prema njihovim tvrdnjama, prije nego što se pojavio jedan europski predak, svi ljudi imali su isključivo smeđe oči. Ova se promjena dogodila prije otprilike 6000 do 10 000 godina, zbog genetske mutacije.