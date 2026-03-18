Predvidio je veliku financijsku krizu 2008., a sad upozorava: Ono što dolazi, moglo bi biti gore

Ključno je da donositelji odluka shvate kako privatno kreditiranje nije samo paralelni rizik uz procvat umjetne inteligencije. Podatkovni centri, čipovi i infrastruktura umjetne inteligencije u velikoj su mjeri financirani privatnim zajmovima. Investitori u te zajmove ne mogu lako prodati svoje pozicije. Ako dođe do potresa u sustavu i zatreba im likvidnost, učinit će ono što investitori uvijek čine kada ne mogu prodati ono što žele: prodat će ono što mogu. A ono što mogu lako prodati su velike, javno izlistane tehnološke dionice koje dominiraju indeksima.