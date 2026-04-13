U europskim gradovima pristup drveću postaje - luksuz

Europa je daleko od potpune primjene takozvanog "principa 3-30-300", uobičajene smjernice koja se koristi u urbanističkom planiranju, a koja utvrđuje da ljudi trebaju moći vidjeti barem tri zrela stabla iz svoje kuće, da krošnje drveća trebaju pokrivati ​​30 posto svih naselja i da svi stanovnici gradova trebaju živjeti unutar 300 metara od zelenih površina poput parkova, šuma ili javnih vrtova.