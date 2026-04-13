Magyar na pitanje novinara N1: "Zemljovida Velike Mađarske ima na mnogo mjesta, ali to ne znači revizionizam"

Drugo pitanje našeg novinara odnosilo se na kartu Velike Mađarske koja visi na zidu ureda premijera. "Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbana što su tako zahladili odnosi između Hrvatske i Mađarske, koji su prije bili odlični. Surađujemo u puno grana, imamo zajedničku povijest. Što se tiče zemljovida, ne sjećam se kakva je karta na zidu, ali mogu vam reći da Mađarska ima jednu dugu povijest. Zemljovid Velike Mađarske ili Ugarske naći ćete na mnogim mjestima, mi se ne odričemo ni osporavamo povijest, ovih tisuću godina. Naravno da su bile neke promjene, ali to ne znači revizionzam, ako na to ciljate. Postojanje takve Ugarske na nekom šalu... ne vidim ovdje revizionizam ni ništa što bi trebalo poremetiti odnose. Gledajmo u budućnost i poboljšajmo naše odnose", rekao je i najavio da će hrvatskog premijera Andreja Plenkovića što prije pozvati u posjet.