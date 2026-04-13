Magyar na pitanje novinara N1: "Zemljovida Velike Mađarske ima na mnogo mjesta, ali to ne znači revizionizam"
Čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar obratio se danas javnosti nakon što je na jučerašnjim parlamentarnim izborima pobijedio dugogodišnjeg nacionalističkog čelnika Viktora Orbana nakon 16 godina na vlasti.
Po rezultatima nakon prebrojanih 98,94 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.
Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.
"Pobjeda Mađarske"
"Uvjerljiva pobjeda stranke je pobjeda Mađarske, 138 mandata je pripalo stranki Tisza, ali još se broje glasovi u svijetu. Računamo da će se ishod okrenuti na stranu stranke Tisza i da možemo imati 142 mandata. Ovo je neviđeni broj ljudi koji je glasao za jednu stranku."
Dodao je da je stranka Fidesz dobila toliko mandata zbog propagandne mašinerije: "Da ju nisu koristili u svoje tajne ciljeve ne bi bilo toliko mandata."
"Početak novog doba"
"Toliki broj glasača je velika čast i odgovornost, ali početak novoga doba. Mađari su osjetili koliko su ozbiljni i presudni i ovi izbori, da će ovi izbori odlučiti sudbinu naše domovine. Očekujemo da proces primopredaje bude najkraći mogući, prema pravilima najkasnije 4. svibanj postaje pravomoćan ishod izbora. Predsjednik ove marionetske republike imat će najkasnije 30 dana da sazove konstituirajuću sjednicu nove vlade. Pozivam ga da to napravi što prije i ne čeka svibanj."
"Našom zemljom upravljala je zločinačka organizacija"
"Vlada će zastupati sve građane, čak i one koji nisu glasali za nas."
Istaknuo je da su mađarski ljudi glasali za promjenu režimu: "Za rješavanje problema nije dovoljno samo smijeniti vladu jer je našom zemljom upravljala zločinačka organizacija. Svakako je potrebno provesti promjenu cijelog sustava. Sve ćemo Mađare zastupati, sigurno ćemo griješiti, ali preuzet ćemo odgovornost."
"Ljudi su odlučili da je Europa mjesto gdje Mađarska jest i gdje će biti. Građani su potvrdili svoju želju da ostanu unutar Europe i EU-a", dodao je.
Istaknuo je da je puno zadataka pred njima te zahvalio svim čelnicima na čestitkama.
"Jedan od njih je povratak u Mađarsku europskih resursa. Oglasio se i Kremlj i Peking i hvala im što poštuju odluku birača. Očekujemo da će se promijeniti suradnja s Rusijom."
Dodao je da se neće miješati u stvari balkanskih i ostalih zemalja te zatražio isto od ostalih država. Kao prioritete je naveo NATO i EU.
"Stranka mira"
Žestoko je kritizirao Orabana: "Prijetio je i plašio građane da će s novom vladom propasti Mađarska. Poručujem da Mađarska ne želi rat i da će naša stranka biti stranka mira. Orban se ne bavi problemima koji tište naše građane, igrao je peterodimenzionalni šah i vjerojatno je to razlog njegova poraza. Da ste ga probudili iz sna vjerojatno bi rekao da je on pobijedio na američkim izborima, a ne Trump. Tome su Mađari rekli ne. Ne piše se povijest Mađarske u Moskvi, Bruxellesu ili Washingtonu, nego na mađarskim ulicama, trgovima i to čine Mađari, hvala im što su to dokazali."
Nabrojao je glavne zadatke nove vlade: "Da pokrenemo pridruživanje EPPO-u, obnoviti odnose s EU-om, stvoriti pravnu državu, smanjiti ovlasti premijera na dva mandata."
"Szijjártó je krenuo uništavati sve dokumente"
Magyar je obećao da će uvijek i svugdje zastupati mađarske interese: "Europska unija je u teškoj situaciji, a mi ćemo rado pomoći da poboljšamo postojeće strukture, da lakše donosimo odluke. Vodstva EU-a nema. Želimo pomoći da Europa ima jak glas, da lakše donosimo odluke i da to bude na boljitak europskih i mađarskih građana."
"Dobio sam informaciju, Péter Szijjártó je tu i došao je u 10 sati u ministarstvo sa svojim neposrednim kolegama te je krenuo uništavati sve dokumente koji su osjetljive pravne prirode."
"Učinit ću sve da se dokumenti pregledaju i objavit ćemo sve ono što ne krši interese. Što su pljačkaši ostavili za sobom? Htjeli bismo napraviti sliku stanja i krenuti na stabilnim temeljima. Svijet je gledao kako Viktor Orban pljačka svoju državu, a Mađari su htjeli novo razdoblje Mađarske."
Magyar je ponovio poziv predsjedniku da podnese ostavku
Péter Magyar ponovno je pozvao predsjednika Tamása Sulyoka da se povuče s dužnosti, nazvavši ga „lutkom” Viktora Orbána.
„Postavljen je da potpisuje sve; svaki dokument koji mu se stavi na stol – bilo da je riječ o jelovniku, ustavu ili zakonima – takvi ljudi nam ne trebaju. Za mene on nije predsjednik”, poručio je.
Magyar je zatim odgovarao na pitanja novinara.
"Mnogi dužnosnici se obraćaju Tiszi kako bi prijavili postupke odlazeće vlade"
Magyara su novinari pitali o njegovom sinoćnjem telefonskom razgovoru s Orbánom, u kojem mu je odlazeći premijer čestitao na izbornoj pobjedi.
Priča kako je došlo do poziva, putem ranijeg poziva jednog od Orbánovih najbližih suradnika Gergelyja Gulyása, njegovog bivšeg prijatelja iz vremena u Fideszu i kuma njegova sina.
Kaže da je tražio posljednje četiri znamenke Orbánovog telefonskog broja, jer inače ne prima telefonske pozive s nepoznatih brojeva. Ispostavilo se da je razgovor bio vrlo kratak.
Magyara su pitali o ranijim komentarima o Szijjártóu i njegovim tvrdnjama da ministar vanjskih poslova pokušava ukloniti neke povjerljive dokumente prije promjene vlade.
Nije otkrio puno, samo je rekao da to dolazi od "insajdera" u ministarstvu, a mnogi dužnosnici se obraćaju Tiszi kako bi prijavili postupke odlazeće vlade.
"Ne možemo promijeniti geografiju"
Magyar se nakratko okreće energetici i kaže da Mađarska "ne može promijeniti geografiju" i da će morati pronaći način za uvoz energije, također iz Rusije. "Rusija će biti tamo, Mađarska će biti ovdje. Ali pokušat ćemo diverzificirati", rekao je i dodao da "to ne znači da se želimo odvojiti, ali želimo sigurno kupovati naftu po niskim cijenama."
"Ali s naftovodom Družba, naftovodom Prijateljstvo i onim što se tamo dogodilo, možemo vidjeti da to ugrožava mađarsku opskrbu energijom. Ono što se događa u Teheranu u Iranu ugrožava našu opskrbu energijom", pa će Mađarska morati "diverzificirati".
Zatim je rekao da se nada da će ruska agresija na Ukrajinu uskoro završiti i "onda će Europa odmah ukinuti sankcije, jer smo susjedi Rusije i nije u interesu Europe kupovati sirovine po višim cijenama jer to uništava našu konkurentnost."
"Razumijem moralna pitanja... ili principe i štitit ću ljudska prava koliko god je to moguće... ali nemojmo si sami pucati u nogu", rekao je.
Podržava izuzeće Mađarske od 90 milijardi dolara
Govoreći o Ukrajini, Magyar kaže da podržava sporazum s Ukrajinom od 90 milijardi dolara kako je dogovoreno u prosincu prošle godine, koji je ključno uključivao izuzeće za Mađarsku (uz Češku i Slovačku) kako ne bi morale ulagati svoj novac.
Kaže da bi Mađarska i dalje trebala imati izuzeće jer je "u vrlo teškoj financijskoj situaciji", dok ističe važnost ponovnog pokretanja protoka sredstava EU za koja kaže da "pripadaju nama i da su ih primile sve ostale države članice osim nas".
"Budući da ih nismo primili, nismo ih mogli iskoristiti za poboljšanje našeg gospodarstva, pa zapravo ne možemo uzimati još više kredita", kaže dok kritizira Orbánovu ekonomsku politiku.
Kaže da se pitanje ne bi trebalo ponovno otvarati, već provoditi kako je dogovoreno u prosincu.
"Ne podržavamo ubrzano priključivanje Ukrajine EU"
Magyar je poručio da ne podržavaju ubrzano priključivanje Ukrajine Europskoj uniji jer je, kaže, država u ratu.
"Ne vidim kako je uopće moguće provesti pregovore. Svaka država kandidat mora proći jednak proces. Rekli smo da će Mađarska provesti referendum jednom kad se ostvari cijeli proces pripremnih pregovora", rekao je. Kaže da ne predviđa da će to biti "u sljedećih deset godina".
Magyar govori o 'pragmatičnim' vezama s Moskvom, ali jasno staje na stranu Ukrajine po pitanju rata
Što se tiče Rusije, Magyar kaže da želi imati "pragmatične" veze s Moskvom jer je Mađarska i dalje "izložena" Rusiji oko uvoza energije.
Kaže da bi rekao Putinu da zaustavi rat u Ukrajini, ali ne očekuje da će poslušati njegov savjet.
Ali se nada da će Putin uskoro biti prisiljen prekinuti rat.
Magyar signalizira otvorenost za razmatranje pridruživanja eurozoni, nada se brzom rješenju o fondovima EU
Kao odgovor na nekoliko ekonomskih pitanja, Magyar sugerira da je u interesu Mađarske pridružiti se eurozoni, ali bi prvo trebao imati više jasnoće o fiskalnoj situaciji.
Planira razgovarati o ciljanom datumu nakon kratkog razdoblja konzultacija.
Također kaže da planira razgovarati o oslobađanju sredstava EU kada kasnije danas razgovara s predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen - i nada se brzoj odluci.
Magyar kaže da želi dobre odnose sa SAD-om, ali neće zvati Trumpa
Magyara pitaju o njegovim kontaktima sa SAD-om, s obzirom na jasnu podršku američke administracije njegovom suparniku Viktoru Orbánu.
Kaže da su SAD vrlo važan partner s kojim Mađarska treba dobre odnose.
Kaže da neće zvati Trumpa, ali da će njegova administracija biti dostupna za razgovor ako ga Bijela kuća kontaktira.
Ponavlja svoje prethodne sugestije da bi nadolazeća 70. godišnjica Budimpeštanskog ustanka 1956. mogla biti dobra prilika za ugošćavanje globalnih čelnika u gradu.
Nada se da će se UK 'ponovno pridružiti' EU u budućnosti
Govoreći o širim savezima Mađarske u Europi, Magyar se ukratko osvrće na svoje vrijeme kao diplomat u Bruxellesu dok govori o pregovorima s drugim zemljama.
Neočekivano, kaže da su u to vrijeme "Britanci također bili dio EU, nadajmo se da će se ponovno pridružiti".
"Europa je loše upravljala migracijskom krizom"
Govoreći o tome kako vidi funkcioniranje EU u budućnosti, kaže da "ne moramo imati europske Sjedinjene Države" jer umjesto toga podržava ideju unije neovisnih, suverenih država.
Kaže da je Europa "loše upravljala" migracijskom krizom i da je to poljuljalo osjećaj sigurnosti ljudi. "Većina zemalja sada, prilično kasno, shvatila je da njihov početni stav nije bio dobar... Problem migracija nije trebao biti donesen u Europu, već smo trebali pomoći prvenstveno u onim zemljama odakle dolaze", kaže.
Dodao je da bi EU trebala "prepoznati i poštovati naše razlike" i "ne nametati stvari jedni drugima". "Žele funkcionalne, jake nacionalne države i dobru i dobro funkcionirajuću EU koja pruža okvir koji pomaže ljudima da mogu slobodno putovati, raditi, ulagati u zemlje jedni drugih i živjeti u miru. To je ono što Mađari žele", poručio je.
Ali, također kaže da Bruxelles često pokazuje tendenciju "misliti da se sve događa tamo" i previše se žustro kreće u regulaciju svega. "Sve bi trebalo biti regulirano, ali manje je više povremeno, i ako se toga pridržavate, držite se toga i svi to poštuju, mi smo zapravo dalje ispred nego kada imamo 125 pravila i nitko ih se ne želi pridržavati", rekao je.
"Rusija predstavlja sigurnosni rizik za Mađarsku i Europu"
Na daljnje pitanje o Rusiji, Magyar kaže da Moskvu smatra "sigurnosnim rizikom" za Europu.
"Poznajemo Ruse – i ne govorim o ruskom narodu, ruskoj kulturi, ruskom narodu; oni su fantastični ljudi – ali ruskog medvjeda i njegovu ulogu u mađarskoj povijesti", rekao je i dodao da Mađarska "točno zna o čemu se radi" i kaže da se Europa, i kao zajednica i države članice zasebno, "mora pripremiti za ovo" i biti spremna braniti se.
Novinar N1 televizije pitao Magyara oko Hernadija i karte Velike Mađarske
Magyar je rekao da neće stajati na putu izručenja za neke osobe koje su u Mađarskoj, da se mora dokazati njihova krivnja. Novinar N1 televizije pitao ga je odnosi li se to i na Zsolta Hernadija, koji nikad nije bio podvrgnut pravnom procesu u Mađarskoj.
"Imao sam sreće susresti se i razgovarati s gospodinom Plenkovićem, INA-MOL je dugačka priča i imamo lekcije koje treba naučiti. Recimo, platiti sve one naknade štete na međunarodnoj razini koje su dosuđene. Moram provjeriti, znam samo da nije slučajnost da Hernadi nije izručen. Oni su odlučili da Sanader nije bio objektivan, ali da se ne trči pred rudu. Ovo su vrlo povjerljive informacije koje meni nisu poznate, ali čim počnemo s radom ja ću se tome posvetiti", rekao je.
Drugo pitanje našeg novinara odnosilo se na kartu Velike Mađarske koja visi na zidu ureda premijera. "Smatram da je povijesni zločin Viktora Orbana što su tako zahladili odnosi između Hrvatske i Mađarske, koji su prije bili odlični. Surađujemo u puno grana, imamo zajedničku povijest. Što se tiče zemljovida, ne sjećam se kakva je karta na zidu, ali mogu vam reći da Mađarska ima jednu dugu povijest. Zemljovid Velike Mađarske ili Ugarske naći ćete na mnogim mjestima, mi se ne odričemo ni osporavamo povijest, ovih tisuću godina. Naravno da su bile neke promjene, ali to ne znači revizionzam, ako na to ciljate. Postojanje takve Ugarske na nekom šalu... ne vidim ovdje revizionizam ni ništa što bi trebalo poremetiti odnose. Gledajmo u budućnost i poboljšajmo naše odnose", rekao je i najavio da će hrvatskog premijera Andreja Plenkovića što prije pozvati u posjet.
Tijek događaja nakon izbora u Mađarskoj pratimo OVDJE.
