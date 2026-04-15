Tko pere rublje ili posuđe u perilici tijekom sunčanih vikenda, mogao bi dobivati besplatnu struju

Kućanstva i tvrtke u velikoj Britaniji uskoro bi mogli dobivati besplatnu ili jeftiniju električnu energiju ako koriste uređaje u razdobljima viška struje, primjerice tijekom sunčanih vikenda
Novi model u Velikoj Britaniji omogućuje energetskim kompanijama da potiču veću potrošnju kad proizvodnja, posebno iz obnovljivih izvora poput solarne energije, premašuje potražnju.
Sustav je odobrila regulatorna agencija Ofgem, a cilj je spriječiti rasipanje viška energije i povećati stabilnost mreže tijekom ljeta, kada je potrošnja niža, a proizvodnja veća, javljaBBC.
Korisnici s pametnim brojilima moći će biti nagrađeni za korištenje uređaja poput perilica ili punjenje električnih vozila u tim razdobljima, kroz niže cijene, besplatnu struju ili bodove.
Obnovljivi izvori energije prošle su godine proizveli rekordnu količinu električne energije u Velikoj Britaniji, pri čemu je vjetar bio najveći pojedinačni obnovljivi izvor. Proizvodnja solarne energije porasla je za gotovo trećinu u odnosu na 2024. godinu.
Nagrade i za punjenje električnih automobila
Godina 2025. bila je najsunčanija u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva, a zabilježen je i rekordan broj krovnih solarnih panela, s oko 250.000 novih manjih instalacija, prema podacima Microgeneration Certification Scheme.
Ažurirani sustav omogućit će korisnicima nagrade za korištenje uređaja poput perilica rublja i posuđa te za punjenje električnih vozila kada se proizvodi više zelene energije, a potražnja je niska, primjerice vikendom ili za državne praznike.
Sustav je dostupan kućanstvima s pametnim brojilima čiji dobavljači sudjeluju u programu.
Nagrade će se razlikovati i mogu uključivati besplatnu ili jeftiniju električnu energiju u određenim terminima ili bodove koji se mogu zamijeniti za poklon-bonove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
