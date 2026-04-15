Oglas

novi britanski model

Tko pere rublje ili posuđe u perilici tijekom sunčanih vikenda, mogao bi dobivati besplatnu struju

author
N1info
|
15. tra. 2026. 06:25
PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Kućanstva i tvrtke u velikoj Britaniji uskoro bi mogli dobivati besplatnu ili jeftiniju električnu energiju ako koriste uređaje u razdobljima viška struje, primjerice tijekom sunčanih vikenda

Oglas

Novi model u Velikoj Britaniji omogućuje energetskim kompanijama da potiču veću potrošnju kad proizvodnja, posebno iz obnovljivih izvora poput solarne energije, premašuje potražnju.

Sustav je odobrila regulatorna agencija Ofgem, a cilj je spriječiti rasipanje viška energije i povećati stabilnost mreže tijekom ljeta, kada je potrošnja niža, a proizvodnja veća, javljaBBC.

Korisnici s pametnim brojilima moći će biti nagrađeni za korištenje uređaja poput perilica ili punjenje električnih vozila u tim razdobljima, kroz niže cijene, besplatnu struju ili bodove.

Obnovljivi izvori energije prošle su godine proizveli rekordnu količinu električne energije u Velikoj Britaniji, pri čemu je vjetar bio najveći pojedinačni obnovljivi izvor. Proizvodnja solarne energije porasla je za gotovo trećinu u odnosu na 2024. godinu.

PIXSELL
Dusko Marusic /PIXSELL

Nagrade i za punjenje električnih automobila

Godina 2025. bila je najsunčanija u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva, a zabilježen je i rekordan broj krovnih solarnih panela, s oko 250.000 novih manjih instalacija, prema podacima Microgeneration Certification Scheme.

Ažurirani sustav omogućit će korisnicima nagrade za korištenje uređaja poput perilica rublja i posuđa te za punjenje električnih vozila kada se proizvodi više zelene energije, a potražnja je niska, primjerice vikendom ili za državne praznike.

Sustav je dostupan kućanstvima s pametnim brojilima čiji dobavljači sudjeluju u programu.

Nagrade će se razlikovati i mogu uključivati besplatnu ili jeftiniju električnu energiju u određenim terminima ili bodove koji se mogu zamijeniti za poklon-bonove.

Pročitajte još

Teme
cijene struje klimatske promjene obnovljivi izvori energije solarna energija struja velika britanija vjetroelektrane štednja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ