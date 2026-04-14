Pitali smo ChatGPT koji su hrvatski gradovi najbolji za život sa što je moguće manje stresa. Izabrao je ovih 5

Sve više ljudi seli iz velikih gradova u manje, na sela. Cilj im je usporiti tempo, živjeti kvalitetnije, mirnije, bez neprestane jurnjave i stresa.
Oglas
Pitali smo ChatGPT koja bi to mjesta u Hrvatskoj odgovarala tim zahtjevima i zašto.
Samobor
Samobor je jedan od najboljih izbora ako želite pobjeći od zagrebačkog stresa, a ipak ostati blizu svih pogodnosti velikog grada. Grad je miran, zelen i vrlo uređen, s puno šetnica, prirode i opuštenom svakodnevicom. Tempo života je sporiji, ljudi su opušteniji, a sve što eventualno zatreba iz Zagreba dostupno je uz kratku vožnju.
Samobor, inače, bilježi rast broja stanovnika. Među gradovima koji se u srednjoročnom razdoblju nalaze u samom vrhu po nominalnom porastu ističe se Samobor, koji je u tri godine dobio 1.101 stanovnika, povećavši broj sa 37.435 u 2021. na 38.536 u 2024. godini. Time potvrđuje status jednog od najpoželjnijih velikih gradova za život u RH, pisao je u veljači Gradonačelnik.hr.
Rovinj
Rovinj nudi gotovo mediteranski ideal života – lijep, uredan i vizualno smirujući grad u kojem se sve odvija sporije. Iako je turistički jak, izvan sezone pruža izuzetno miran i kvalitetan život uz more. To je mjesto gdje svakodnevica uključuje šetnje uz obalu, dobru hranu i osjećaj da niste stalno u žurbi.
Varaždin
Varaždin je poznat po svojoj uređenosti i organiziranosti, što se direktno odražava na kvalitetu života. Grad je dovoljno mali da se izbjegne stres, ali dovoljno razvijen da ima sve potrebno za ugodan život. Nema gužvi ni kaosa, a atmosfera je kulturna i smirena, što ga čini vrlo “lakim” za život.
Požega
Požega je pravi primjer mirnog slavonskog života, gdje je tempo spor, a svakodnevni stres minimalan. Troškovi života su znatno niži nego u većim gradovima, a priroda i tišina su stalno prisutni. Idealan je izbor ako želite potpuno usporiti i živjeti jednostavnije, bez pritiska i buke.
Šibenik
Šibenik je odličan kompromis između života na moru i izbjegavanja turističkog kaosa većih dalmatinskih gradova. Grad ima autentičan, opušten karakter i sve više se razvija, ali još uvijek zadržava mirniji ritam. Omogućuje svakodnevni kontakt s morem i prirodom, bez osjećaja prenapučenosti i žurbe.
Slažete li se s ovim izborom ili smatrate da je neki grad nepravedno izostavljen, napišite nam u komentarima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas