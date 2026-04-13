Kad govorimo o najzdravijoj žitarici na svijetu, uvijek pomislimo na zobenu kašu, pir ili kvinoju. Ipak, u takvim raspravama jedna stara i skromna žitarica uvijek se izostavlja - proso.
Ne zvuči spektakularno, nema snažan marketing i rijetko se nalazi na vrhu liste omiljenih namirnica. Ali, nutritivno ima puno toga za ponuditi. Kao cjelovita žitarica, proso je bogato vlaknima i mineralima, koji su povezani s boljim zdravljem srca i manjim rizikom od kroničnih bolesti.
Zašto proso može biti najzdravija žitarica na svijetu?
Proso ima blag okus, lako se kuha i dobro se slaže sa slanim i slatkim jelima. Međutim, mnogi ga zaobilaze jer nisu navikli pripremati ga.
To je šteta, jer se proso smatra cjelovitom žitaricom, a takve namirnice Američko udruženje za srce redovito preporučuje kao poželjan dio prehrane, piše Krstarica.com.
Blagotvorno djeluje na srce
Jedan od razloga zašto se proso sve češće spominje je njegov nutritivni profil. Vijeće za cjelovite žitarice navodi da je proso dobar izvor vlakana, magnezija i fosfora.
Vlakna su važna jer pomažu u boljoj kontroli apetita i boljoj prehrani, a cjelovite žitarice povezane su s manjim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara.
Proso nije čudotvorna hrana, ali može biti pametan izbor ako želite da vaši obroci budu hranjiviji, a vaše srce manje opterećeno svakodnevnim lošim izborima hrane.
Najzdravije žitarice na svijetu - za jake kosti
Kad se govori o kostima, prva asocijacija je kalcij. Međutim, američki Nacionalni institut za zdravlje navodi da je magnezij također vrlo važan za zdravlje kostiju, dok je fosfor jedna od ključnih komponenti kostiju i zubi.
Budući da proso sadrži sve ove minerale, ima smisla povremeno ga uključiti u jelovnik, posebno ako želite raznolikiju prehranu. Naravno, nijedna žitarica sama po sebi ne čuva kosti, ali može biti dio dobre dnevne rutine i zdrave prehrane.
Kako ga jesti češće?
Proso je najlakše kuhati kao rižu. Dobro se slaže s povrćem, gljivama i piletinom, ali se može jesti i kao doručak s jogurtom, cimetom i voćem. Možete ga kratko popržiti u tavi prije kuhanja, tada će okus biti puniji i ugodniji.
Proso možda nije najpopularnija žitarica na svijetu, ali je svakako jedna od onih koje su gotovo uvijek nezasluženo ostavljene po strani.
