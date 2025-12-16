Mađarska dala veto na ulazak Ukrajine i BiH u EU

„U tom smo smislu zadovoljni jer, gledano u cjelini, ovi zaključci šalju snažnu poruku o važnosti jačanja integriteta izbornog procesa, ali i ukazuju na važnost provedbe odluka Ustavnog suda BiH. To je nešto za što se Hrvatska stalno zalaže i to je sadržano u ovim zaključcima. Podsjećam da zaključci pozivaju BiH da što prije pristupi ograničenoj ustavnoj i izbornoj reformi. Posebno se ističe izborna reforma koja bi trebala ukloniti sve oblike diskriminacije i nejednakosti. U zaključcima se također posebno navodi da odluke Ustavnog suda BiH nisu u potpunosti provedene“, kazala je Metelko Zgombić.