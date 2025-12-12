Viktor Orban: Bruxelles danas prelazi Rubikon

"Umjesto da štiti poštivanje europskih ugovora, Europska komisija sustavno siluje europsko pravo. To čini kako bi nastavila rat u Ukrajini, rat koji očito nije moguće dobiti. Sve se to događa usred bijela dana, manje od tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, najvažnijeg tijela odlučivanja u Uniji koje okuplja šefove država i vlada. Time se vladavina prava u Europskoj uniji zamjenjuje vladavinom birokrata. Drugim riječima, zavladala je bruxelleska diktatura", zaključio je Orban.