Viktor Orban: Bruxelles danas prelazi Rubikon

Mađarska oštro kritizira današnje glasanje u Bruxellesu o zamrznutoj ruskoj imovini, tvrdeći da se njime krši načelo jednoglasnosti i temeljni europski ugovori. U Budimpešti upozoravaju da takva odluka predstavlja kraj vladavine prava u Europskoj uniji i najavljuju borbu za, kako navode, povratak zakonitog poretka.
Zamrznuta ruska sredstva
"Danas Bruxelles prelazi Rubikon. U podne će se održati pismeno glasanje koje će nanijeti nepopravljivu štetu Europskoj uniji", započeo je mađarski premijer Viktor Orban svoju objavu na X-u.
Predmet glasanja su zamrznuta ruska sredstva, o kojima su države članice EU-a dosad odlučivale svakih šest mjeseci i to jednoglasno.
"Današnjom procedurom Bruxelles jednim potezom pera ukida zahtjev za jednoglasnošću, što je očito protuzakonito. Današnjom odlukom završava vladavina prava u Europskoj uniji, a europski čelnici stavljaju se iznad pravila", nastavio je.
"Zavladala bruxelleska diktatura"
"Umjesto da štiti poštivanje europskih ugovora, Europska komisija sustavno siluje europsko pravo. To čini kako bi nastavila rat u Ukrajini, rat koji očito nije moguće dobiti. Sve se to događa usred bijela dana, manje od tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća, najvažnijeg tijela odlučivanja u Uniji koje okuplja šefove država i vlada. Time se vladavina prava u Europskoj uniji zamjenjuje vladavinom birokrata. Drugim riječima, zavladala je bruxelleska diktatura", zaključio je Orban.
Što obuhvaća ova odluka?
Kako piše Euractiv, države članice EU-a u četvrtak su se dogovorile o neograničenom zamrzavanju ruske državne imovine, čime je uklonjena velika prepreka za odobravanje „reparacijskog zajma” Ukrajini u iznosu od 210 milijardi eura.
Odluka europskih izaslanika donesena je dan nakon što je belgijski premijer Bart De Wever otvoreno doveo u pitanje zakonitost prijedloga Europske komisije o trajnom zamrzavanju sredstava Moskve na temelju izvanredne odredbe europskih ugovora.
Članak 122.
Pozivanje na „članak 122.”, koje je Komisija službeno iznijela prošlog tjedna, ključno je kako bi se izbjeglo vraćanje imovine Rusiji u slučaju ukidanja sankcija Kremlju. U suprotnom bi Belgija mogla biti prisiljena vratiti Moskvi stotine milijardi eura ako zajam bude realiziran.
Trenutačno se sankcije na tu imovinu moraju produživati jednoglasnom odlukom država članica svakih šest mjeseci. Mađarski premijer Viktor Orbán, poznat po proruskom stavu, više je puta prijetio blokadom produljenja sankcija, ali je na kraju uvijek odustajao.
Jedan diplomat EU-a izjavio je da je velika većina država članica podržala odluku donesenu u četvrtak. Drugi je naveo da će Mađarska i Slovačka – još jedna članica EU-a s proruskim stavovima – vjerojatno glasati protiv prijedloga kada države članice u petak budu formalno odlučivale. Belgija će se, prema tim izvorima, najvjerojatnije suzdržati od glasanja.
