Policija otkrila nove detalje o velikom sukobu Torcide i Delija u BiH

Sudionici sinoćnjeg masovnog obračuna navijačkih skupina Hajduka i Crvene Zvezde nedaleko Tuzle su uglavnom iz Dalmacije i Hercegovine, odnosno područja Republike Srpske i Srbije, potvrdili su iz policije i lokalne bolnice gdje je značajan broj njih zatražio liječničku pomoć.
Prema riječima glasnogovornice MUP-a Tuzlanske županije Adnane Sprečić, najveći broj pripadnika Torcide koje je policija zatekla i privela nedaleko Zračne luke kod Tuzle su s područja Splita, odnosno Hercegovine. Istodobno navijači Zvezde Delije koji su sudjelovali u tuči su iz Republike Srpske i Srbije.
Nešto iza 21.00 sat u subotu navijači splitskoga kluba su napali skupinu navijača Zvezde nakon što su se oni vratili iz Malmoa gdje je beogradski klub igrao susret Europske lige.
Liječničku pomoć je nakon toga masovnoga sukoba zatražilo 18 osoba u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Tuzli, gdje je jedna osoba zadobila po život opasne ozljede. Radi se o 26-godišnjem navijaču Crvene Zvezde koji je smješten na odjelu za anesteziju i reanimaciju.
Glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije nije mogla potvrditi medijske navode kako je za 14 navijača Hajduka Tužiteljstvo Tuzlanske županije odredilo pritvor. Po njezinim riječima, najveći dio sudionika koje je policija registrirala, njih nešto manje od 100, pušteno je nakon zadržavanja.
Bosanskohercegovački portali pak navode kako je pritvor određen za osam pripadnika Torcide iz Splita, te po jednoga iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojice navijača iz BiH koji su podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka.
