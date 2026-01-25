Više desetaka navijača Crvene zvezde i Hajduka sudjelovalo je u tuči koja se sinoć dogodila nedaleko Međunarodne zračne luke Tuzla, pri čemu su ozlijeđene 23 osobe među kojima je i jedan policajac.
Prema policijskome izvješću sukob većih razmjera se dogodio nedugo nakon 21 sat. Policija je brzo reagirala, a na mjesto događaja upućene su više ophodnji i specijalni timovi. Policija je uhitila 93 osobe, koje su identificirane kao pripadnici navijačkih skupina Crvene zvezde i Hajduka – Delija i Torcide. Policija navodi kako nitko od njih nije s područja Tuzlanske županije.
Povrijeđene su 23 osobe, među kojima i jedan policajac. O događaju je obaviješteno tužiteljstvo, a istraga je u tijeku.
Prema medijskim navodima navijači Crvene zvezde vraćali su se iz Švedske, gdje je njihov tim igrao utakmicu protiv Malmea u sklopu Europske lige. Nakon što su sletjeli na tuzlanski aerodrom, njih su napali pripadnici Torcide, koja je navodno organizirala sačekušu. Oštećeno je i više vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
