Prema policijskome izvješću sukob većih razmjera se dogodio nedugo nakon 21 sat. Policija je brzo reagirala, a na mjesto događaja upućene su više ophodnji i specijalni timovi. Policija je uhitila 93 osobe, koje su identificirane kao pripadnici navijačkih skupina Crvene zvezde i Hajduka – Delija i Torcide. Policija navodi kako nitko od njih nije s područja Tuzlanske županije.