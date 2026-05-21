Slovenija produžila kontrole na granici s Hrvatskom

Slovenska vlada je na sjednici u četvrtak produžila privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koje su na snazi od listopada 2023., do 21 prosinca, javlja slovenska agencija STA.
Vlada je na sjednici kao razlog za odluku navela činjenicu da je sigurnosna situacija u susjedstvu Europske unije te širem međunarodnom području i dalje nestabilna te utječa na unutarnju sigurnost država članica.
Slovenija je kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom uvela 21. listopada 2023. zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane opasnosti od terorizma. Iz istih razloga je tada kontrole na granici sa Slovenijom uvela i Italija koja ih poput Slovenije kontinuirano produžuje.
Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi je u utorak najavio da će Italija ponovo produžiti kontrole na granici sa Slovenijom te istaknuo da one neće utjecati na prekogranični promet i trgovinu kao što to ni dosad nije bio slučaj.
Slovenska vlada je u utorak također upozorila na nestabilnu sigurnosnu situaciju u svijetu. Povrh nastavka ruske agresije protiv Ukrajine, članice i zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji su i dalje izložene raznim destabilizirajućim aktivnostima, hibridnim prijetnjama, kampanjama dezinformacija i drugim sigurnosnim rizicima, kazala je vlada.
Također, vlada je istaknula sukob u Iranu i šira regionalna događanja na Bliskom istoku, prekogranične aktivnosti kriminalnih organizacija, nezakonite migracijske tokove i zloporabu transportnih i logističkih ruta.
Sigurnosne vlasti će nastaviti pomno motriti potencijalne rizike i sigurnosnu situaciju u zemlji te široj regiji kao i učinke nadzora kako bi se vratila situacija bez unutarnjih kontrola u šengenskom području čim to situacija bude dozvoljavala, kazali su.
Vlada je ministarstvu vanjskih poslova na sjednici naložila da obavijesti zemlje članice EU-a, Europski parlament, Vijeće EU-a i Europsku komisiju o produženju privremenog nadzora.
