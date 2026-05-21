Plenković najavio nove antiinflacijske mjere: "Riječ je o konkretnim potezima"

"Važno je napomenuti da je procjena ovog rasta od strane Komisije čak nešto i viša nego što je procjena Vlade. Dakle, Ministarstvo financija, Zavod za ekonomske analize i prognoze je u aktima koje je Vlada već usvojila ove godine prognoziralo rast u ovoj godini od 2,6 posto. Za usporedbu, da razumijemo gdje je Hrvatska u odnosu na prosjek EU, Komisija projicira rast u 2026. na razini cijele EU na 1,1 posto. Dakle, naš projicirani rast je puno veći nego što je to prosjek EU, a prosječni rast zemalja europodručja projicira se na 0,9 posto", istaknuo je Plenković.