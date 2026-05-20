Šibenski sud se oglasio o slučaju Aleksića

Općinski sud u Šibeniku priopćio je da je slučaj iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio mladića, dugo čekao na red zbog velikog broja zaostataka i manjka sudaca, a tužiteljstvo je tražilo kaznu od godine dana i takvi su se slučajevi rješavali po redosljedu dolaska.
Izražavajući „duboko žaljenje zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen mladi život” sa šibenskog suda podsjećaju da je optužnica protiv Aleksića zbog ilegalnog oružja podignuta u rujnu 2023. i potvrđena u studenome iste godine.
U 2023. kada je optužnica zaprimljena, na Kaznenom odjelu ovog suda bila su četiri suca rješavatelja i krajem godine 1213 neriješenih kaznenih predmeta ne računajući predmetne optužnih i izvanraspravnih vijeća kojih je bilo nekoliko stotina.
Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. godine, ističu sa suda, dodajući da je od ukupnog broja neriješenih kaznenih predmeta nekoliko stotina onih u kojima je postupak započeo od 2019. do 2022. i u kojima prijeti nastup zastare.
Tijekom 2024. od četiri suca rješavatelja jedan je zbog teške bolesti bio na dugotrajnom bolovanju radi čega su na Kaznenom odjelu aktivno radila svega tri suca rješavatelja kojima su se, uz već postojeće spise, dodjeljivali novi među kojima istražnozatvorski i drugi spisi u kojima je po zakonu bez odgode bilo nužno poduzimati radnje, navode u priopćenju.
Stupanjem na dužnost novoimenovane sutkinje 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade među kojima i predmet protiv Aleksića.
Ministar u četvrtak očekuje rezultate nadzora
Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu koji bi prema sudskom poslovniku imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih „to su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja”, ističe se u priopćenju koje potpisuje glasnogovornica suda Ana-Marija Paić Baković.
Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je ranije u srijedu da sutra očekuje nalaz inspekcije u šibenskom sudu i državnom odvjetništvu te je najavio da će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem.
Habijan je zatražio nadzor s obzirom da Aleksićev slučaj sud nije tretirao kao hitan postupak unatoč nizu kaznenih djela koje je ranije počinio, uključujući i ubojstvo zbog kojeg je odslužio zatvorsku kaznu.
Aleksiću je u utorak određen istražni zatvor nakon što je ispitan u tužiteljstvu zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca koji mu je dostavio pizzu.
Tužiteljstvo i policija tvrde da je Aleksić pucao u mladića s unaprijed stvorenom namjerom da ga ubije i bez ikakvog povoda, oružjem koje je sam izradio.
