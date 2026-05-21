SDP i Možemo u Splitu: "Jedini način da se riješimo inflacije je smjena Plenkovića i njegove politike"

Čelnici SDP-a i Možemo počeli su u četvrtak u Splitu kampanju s kojom će obići Hrvatsku kako bi upozorili na "Plenkovićevu inflaciju", a s konferencije za novinare poručili su da se ona ne može riješiti administrativnim mjerama, nego tek kada se smjeni predsjednika Vlade.
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako je u Hrvatskoj produktivnost na 43 posto europskog prosjeka, prosječni dohodak na 63 posto, a cijene na 73 posto, dok su cijene telekomunikacijskih usluga za 13 posto veće.
"Svjesni smo stranih trgovačkih lanaca, banaka i telekoma, koji ovdje imaju širok prostor za visoke marže, no oni nam nisu neprijatelji jer rade samo ono što im je netko dozvolio, a to je Andrej Plenković", istaknuo je Hajdaš Dončić i poručio kako je inflacija u Hrvatskoj "Plenkovićeva inflacija".
Ustvrdio je kako je ključno pitanje promjena strukture gospodarstva, a ključan je porez na ekstraprofit jer postoje dobitnici inflacije koji bi trebali više platiti hrvatskom društvu.
Saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac ocijenio je da se inflaciju ne može pobijediti administrativnim mjerama jer se ne rješavaju strukturni problemi i upozorio da je javna potrošnja na tri posto deficita. Najveći gubitnici inflacije su umirovljenici, na koje se zadnje misli.
Najveći problem je konkurentnost poduzeća, kaže Lalovac i dodaje da prosječni Nijemac za litru benzina radi četiri minute, prosječnom Hrvatu treba 12 minuta, dok radniku koji živi od 1100 eura treba više od 20 minuta.
Zastupnica Možemo Sandra Benčić podsjetila je da "Plenkovićevoj inflaciji" treba dodati i onu sezonalnu, kada se dižu cijene zbog turističke sezone.
Treba biti svjestan da su ljudi koji ne žive od turizma nego od plaće ili mirovine najugroženiji jer plaćaju visoke cijene po dućanima, dok njihove plaće i mirovine nisu rasle, rekla je Benčić.
Plenkoviću je poručila da su njegova inflacija i ekonomski model mnoge ljude koji su 40 godina radili i odgajali sadašnje generacije dotjerali do života ispod granice siromaštva.
"Plenkovićeva inflacija nije prirodna nepogoda, a jedini način da je se riješimo je smijena Plenkovića i njegove politike koja je dovela do tolike inflacije", kaže Benčić.
