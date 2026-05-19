Europska zemlja nema vojsku ni kriminal, prosječni životni vijek je 83 godine, standard fantastičan – ali postoji caka

A kada je riječ o standardu, u Andori je on zaista fantastičan. Ova je zemlja desetljećima bila klasična porezna oaza. Iako su pod pritiskom EU-a uveli porez na dohodak i dobit poduzeća, on je ograničen na maksimalno 10 posto. Porez na dodanu vrijednost (njihov IGI) iznosi svega 4,5 posto, što je najniže u Europi.