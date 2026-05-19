"gotovo kao iz bajke"
Europska zemlja nema vojsku ni kriminal, prosječni životni vijek je 83 godine, standard fantastičan – ali postoji caka
Kada se govori o standardu i životu gotovo kao iz bajke, ova se zemlja rijetko spominje, a zapravo je po tim parametrima u samom svjetskom vrhu.
U nastavku pogledajte nekoliko zanimljivosti o Andori koje nisu toliko poznate, a mogu biti korisne ako tražite novu destinaciju za putovanje.
Andora – zemlja bez kriminala
Andora službeno nema stalnu profesionalnu vojsku. Njezina obrana zakonski je i povijesno povjerena susjedima, Francuskoj i Španjolskoj. To je definirano ugovorima, a sami šefovi države Andore zapravo su predsjednik Francuske i katolički biskup iz Urgella (Španjolska).
U slučaju izvanrednog stanja ili rata muškarci mogu biti pozvani u službu, ali u praksi za red i mir brine isključivo njihova nacionalna policija.
Kad se spomene Andora, jedna od prvih stvari koja se ističe jest da tamo nema kriminala. To je gotovo potpuno točno jer je Andora jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu. Stopa ubojstava godinama je nula ili se dogodi jedno ubojstvo svakih nekoliko godina (najčešće obiteljski incidenti).
Ulični kriminal, pljačke, džeparenja i vandalizam praktički ne postoje. Možete šetati sa skupocjenim satom u bilo koje doba noći i osjećati se potpuno sigurno.
Glavni kriminalni problemi s kojima se njihova policija suočava su financijski kriminal (pranje novca) zbog specifičnog bankarskog sustava te povremene provale u vikendice tijekom skijaške sezone.
Andora ima jedan moderan zatvor koji u pravilu ima vrlo mali broj zatvorenika (u prosjeku između 40 i 60 ljudi u svakom trenutku), što je za državu od oko 85.000 stanovnika iznimno malo.
Zanimljivo je da veliku većinu zatvorenika zapravo čine stranci (više od 80 posto), uglavnom uhvaćeni u krijumčarenju. Dakle, zatvor postoji, ali je poluprazan.
Fantastičan životni standard
A kada je riječ o standardu, u Andori je on zaista fantastičan. Ova je zemlja desetljećima bila klasična porezna oaza. Iako su pod pritiskom EU-a uveli porez na dohodak i dobit poduzeća, on je ograničen na maksimalno 10 posto. Porez na dodanu vrijednost (njihov IGI) iznosi svega 4,5 posto, što je najniže u Europi.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Andora redovito zauzima mjesto među tri zemlje s najdužim životnim vijekom na svijetu (prosjek je više od 83–84 godine). Njihov zdravstveni sustav smatra se jednim od najučinkovitijih globalno.
Međutim, troškovi života su visoki.
Da bi standard bio fantastičan, morate imati ozbiljna primanja. Nekretnine su papreno skupe (i kupnja i najam) jer je prostor među Pirinejima geografski ograničen.
Idealna zemlja za shopping i uživanje u prirodi
U svakom slučaju, Andora je savršena za ljubitelje prirode, shoppinga i opuštanja.
Andorra la Vella glavni je grad i najviša prijestolnica Europe, poznata po povijesnoj jezgri Barri Antic (gdje se nalazi kamena zgrada parlamenta iz 16. stoljeća Casa de la Vall) i statusu bescarinske (duty-free) zone, što je čini magnetom za povoljniju kupnju luksuzne robe, tehnike i parfema.
Caldea je jedan od najvećih termalnih kompleksa u Europi, smješten u futurističkoj staklenoj zgradi nalik piramidi, i idealan je za opuštanje u toplim bazenima i saunama nakon aktivnog dana.
Tijekom zime Andora nudi vrhunsko skijanje na stotinama kilometara staza svjetske klase, dok se ljeti ti centri pretvaraju u raj za planinarenje, biciklizam i vožnju najdužim toboganom na svijetu kroz prirodu (Tobotronc u parku Naturland).
Na kraju, tu su slikovita kamena sela poput Ordina i Pala, koja skrivaju prekrasnu srednjovjekovnu arhitekturu i očuvane crkve iz 11. i 12. stoljeća, poput Sant Joan de Caselles, koje izgledaju kao s razglednice.
