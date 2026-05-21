VELIKA NAGODBA

Zagreb prepušta Sveučilišnu bolnicu državi, u zamjenu će dobiti niz manjih nekretnina

N1 Info
21. svi. 2026. 07:58
18.11.2023., Zagreb - Obilazak gradilista Sveucilisne bolnice.
Projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu ulazi u novu fazu nakon što je Grad Zagreb, u jednoj od većih imovinskih nagodbi između Grada i Republike Hrvatske, odlučio državi prepustiti više od pola milijuna četvornih metara zemljišta povezanog s nikad dovršenom Sveučilišnom bolnicom.

Grad će, umjesto novca, dobiti niz manjih nekretnina po Zagrebu - od oranica, livada i pašnjaka do dvorišta, skladišta i poslovnog prostora.

Te bi nekretnine, piše Krešimir Antunović iz Jutarnjeg lista, trebale poslužiti za javne sadržaje kao što su vrtići, škole, domove za starije, bazen i socijalnu ustanovu.

Zemljište u Blatu procijenjeno je na 14,4 milijuna eura, no Zagrebu će u okviru dogovora biti priznato pola tog iznosa, odnosno 7,2 milijuna eura.

