"NIJE DOBRO ZA SRBIJU"

Nemiri u Beogradu: Oglasio se Aleksandar Vučić

23. svi. 2026. 22:28
R.Z./ata images/PIXSELL

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je svoje političke protivnike na dijalog i odgovorno ponašanje nakon večerašnjih incidenata u Beogradu.

"Nakon večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumjeti da su i oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom roku uspostaviti javni red i mir", poručio je Vučić u objavi na Instagramu neposredno prije odlaska u Kinu.

Kazao je kako je želio čestitati političkim protivnicima "ne na programu i planu, jer ga ni danas nisu iznijeli, nego na činjenici da je sve proteklo mirno", javlja N1 Srbija.

"A onda su, kao i svaki put do sada, pokazali svoju nasilnu prirodu i pokazali da ne mogu podnijeti političke razlike. Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno, mi koji toleriramo, trpimo i poštujemo političke razlike", naveo je Vučić.

"Znat ćemo sačuvati red i mir"

Dodao je kako od političkih protivnika traži samo da poštuju zakone i drugačije mišljenje.

Govoreći o incidentima, rekao je da prizori poput topovskih udara, baklji, kamenja i šipki te napada na policiju i građane "nisu dobri za Srbiju".

"Molim ih da ubuduće to ne čine. Time neće ništa promijeniti. Samo će se ponovno pitati zašto ih je na svakom skupu sve manje, a promijeniti neće ništa jer država funkcionira i nastavit će raditi svoj posao u skladu s Ustavom i zakonom te će znati sačuvati red i mir", poručio je Vučić.

