Uzet ćemo to u obzir kada ruski prijatleji budu obavijestili planiraju li prodati ili ne, onda ćemo ih obavijestiti... Ali unaprijed ih obavještavam da imamo najbolju ponudu za hrvatsku Elektroprivredu, nitko na svijetu im neće ponuditi toliko novca koliko mi - nema te Amerike, Kine, Njemačke, nitko neće ponuditi... Dat ćemo 50 posto više novca za HEP nego bilo koji drugi ponuditelj u svijetu. Samo da imaju i vidu i zabilježe. Tražimo transparentan tender. Sve najbolje im želim", rekao je Vučić.