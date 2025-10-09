Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je loša, ali očekivana vijest da su američke sankcije NIS-u stupile na snagu jutros u šest sati. Prema njegovim riječima, bez dodatnog dotoka, Rafinerija ima naftu za proizvodnju do 1. studenoga, a rezerve naftnih derivata su pune i potrajat će do Nove godine.
Komentirao je, ironično, i izjavu ministra Ante Šušnjara koji je danas rekao da je Hrvatska spremna ući u vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS).
"Hvala im na tome. Službeno ih obavještavam da smo zainteresirani kupiti hrvatsku Eletroprivredu, JANAF, sve. Ali nisu nam dali kupiti čak ni Kraš kada smo htjeli. Nisu nam dali ništa kupiti.
Mi smo uvijek bili otvoreni za hrvatske investicije, mogli su kupiti i Dijamant i Soko Štark i sve što su poželjeli. Toliko o europskim vrijednostima i otvorenosti tržišta.
Doduše u vrijeme nekih drugih u Srbiji, ali i danas, lijepo posluju i nitko ih ne ometa ni u čemu. Vrlo sam sretan što su zainteresirani kupiti NIS, to pokazuje koliko im je stalo do Srbije. Vidio sam kroz različite vidove podrške tijekom prethodnoih 11 mjeseci koliko im je stalo do Srbije i na koji način.
Uzet ćemo to u obzir kada ruski prijatleji budu obavijestili planiraju li prodati ili ne, onda ćemo ih obavijestiti... Ali unaprijed ih obavještavam da imamo najbolju ponudu za hrvatsku Elektroprivredu, nitko na svijetu im neće ponuditi toliko novca koliko mi - nema te Amerike, Kine, Njemačke, nitko neće ponuditi... Dat ćemo 50 posto više novca za HEP nego bilo koji drugi ponuditelj u svijetu. Samo da imaju i vidu i zabilježe. Tražimo transparentan tender. Sve najbolje im želim", rekao je Vučić.
