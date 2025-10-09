Predsjednik Srbije
Izvanredno obraćanje Vučića: Hrvatska je prekinula dotok nafte. Rafinerija može raditi do 1. studenog
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je loša, ali očekivana vijest da su američke sankcije NIS-u stupile na snagu jutros u šest sati. Prema njegovim riječima, bez dodatnog dotoka, Rafinerija ima naftu za proizvodnju do 1. studenoga, a rezerve naftnih derivata su pune i potrajat će do Nove godine.
Vučić je u izvanrednom obraćanju javnosti rekao da su srpski članovi Odbora direktora NIS-a zatražili izvanrednu sjednicu skupštine dioničara kako bi se od ruske strane saznalo što planiraju i očekuju.
"Rafinerija pod ovakvim uvjetima, a Hrvatska je prekinula dotok nafte, realna procjena je da Rafinerija bez dodatnog dotoka može raditi do 1. studenoga. Od tog trenutka počinju problemi s derivatima“, rekao je Vučić.
Istaknuo je da građani ne trebaju biti zabrinuti jer su rezerve derivata pune. Kako je rekao, u rezervama je ukupno 342 tisuće tona dizela, više od 66 tisuća tona benzina. Što se mazuta tiče, Vučić kaže da EPS ima dovoljno za godinu dana.
"Do Nove godine neće biti problema s gorivom", rekao je Vučić.
Neće biti nacionalizacije NIS-a
Vučić je odbacio ideje o nacionalizaciji NIS-a kao jednog od modela rješenja problema.
"Kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo s radošću pristajati na modele otimanja tuđeg kapitala ili imovine, to je naša politička odluka. Razgovarali smo i nastavit ćemo razgovore s američkim partnerima. Jutros sam razgovarao s ruskim veleposlanikom i očekujemo reakciju Moskve“, rekao je Vučić.
"Dizela, benzina, bezolovnog goriva i mazuta imamo dovoljno u rezervama, sva naša skladišta su prepuna", rekao je Vučić.
Dodao je da je potrebno održati Skupštinu dioničara kako bi se vidjelo hoće li se i kako uvoziti nafta te kako omogućiti da Rafinerija nastavi s radom.
Naveo je da je uspio ostvariti neka osobna prijateljstva u svijetu koja bi mogla omogućiti dopremu nafte do obližnjih luka, ali da je potreban razgovor s dioničarima, s Rusima, kako bi se vidjelo mogu li tu naftu preraditi.
"Ako ne mogu, onda moramo izravno uvoziti derivate... A onda se postavlja ogromno pitanje prijevoza – ne samo da mi nemamo dovoljno, nego u ovom dijelu Europe uopće nema kapaciteta za prijevoz tih derivata“, rekao je.
Kako je naveo, od jutros su uspjeli riješiti pitanje zračnog prijevoza.
"Nijedan avion nije htio točiti certificiranu naftu NIS-a – nitko ne želi potpadati pod američke sankcije i time riskirati zabranu letenja iznad Europe i SAD-a. Uspjeli smo to riješiti s kuvajtsko-britanskom kompanijom... Opskrbili smo se kerozinom, neće biti nikakvih problema sa zračnim prometom“, rekao je Vučić.
Vučić je također rekao da se ne smiju igrati s mogućnošću uništavanja jedine srpske državne banke te dodao da ima bezbroj problema.
"Oni (NIS) isplaćuju plaće za listopad, nadam se da će biti dovoljno odgovorni da isplate i za studeni – ne razumijem, nije važno“, rekao je.
Dodao je da je pitanje trenutka kada će biti onemogućeno plaćanje MasterCardom i Visom, dodajući da ostaju Dina kartica, kartica Poštanske štedionice i gotovina.
"Vidjet ćemo do kada će se moći koristiti Dina kartica i kartica Poštanske štedionice“, dodao je.
Što je s plinom – "puno do vrha"
Podsjetio je da Srbija još uvijek nema plinski aranžman i rekao da vjeruje kako će ono što je s Putinom razgovarao u Pekingu biti i ispunjeno.
"Nadam se da ćemo do kraja ovog mjeseca imati plinski aranžman, to bi uvelike ojačalo naše pozicije i garantiralo određenu sigurnost“, istaknuo je.
Što se tiče rezervi plina, Vučić je rekao da imamo 350 milijuna kubnih metara plina u Banatskom Dvoru – "puno do vrha“ – i 183 milijuna kubnih metara koje držimo u Mađarskoj.
"Planirali smo trošiti šest milijuna kubnih metara dnevno, a trošimo već devet milijuna“, rekao je, navodeći da je to zbog hladnog vremena.