Izvanredno obraćanje Vučića: Hrvatska je prekinula dotok nafte. Rafinerija može raditi do 1. studenog

"Kao zemlja koja baštini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimačinom, ne možemo s radošću pristajati na modele otimanja tuđeg kapitala ili imovine, to je naša politička odluka. Razgovarali smo i nastavit ćemo razgovore s američkim partnerima. Jutros sam razgovarao s ruskim veleposlanikom i očekujemo reakciju Moskve“, rekao je Vučić.