"Aura" Manuela Neuera: Njemački rekorder, stariji od izbornika: "Kao da mi je prvo..."

Neuerov povratak i borba s ozljedom bile su jedna od glavnih tema uoči prve utakmice Njemačke na turniru. Dugo nije bilo jasno hoće li se 40-godišnji vratar oporaviti na vrijeme jer je u završnici sezone Bundeslige ozlijedio list. Zbog toga nije mogao odmah trenirati s momčadi niti je nastupio u posljednje dvije prijateljske utakmice Njemačke protiv Finske i SAD-a.