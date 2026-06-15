prkosi godinama i ozljedama
"Aura" Manuela Neuera: Njemački rekorder, stariji od izbornika: "Kao da mi je prvo..."
Njemačka nogometna reprezentacija u Svjetsko prvenstvo 2026. ušla s velikim ambicijama, a uoči prve utakmice stigla je i važna vijest – na gol im se vratio Manuel Neuer. Tko je zapravo njemački rekorder, koji i u petom desetljeću života ostaje među elitom?
Impresivna pobjeda Njemačke 7:1 protiv Curaçaoa u prvoj utakmici SP-a neizbježno je vratila uspomene Manuelu Neueru. Veliki trijumf podsjetio je na slavnu pobjedu 7:1 protiv Brazila u polufinalu istog natjecanja 2014., no njemački vratar nije želio uspoređivati te dvije utakmice.
"Znamo da ovo nije bilo polufinale protiv Brazila", rekao je Neuer, ali nije skrivao zadovoljstvo savršenim početkom turnira u Houstonu. "Na ovoj razini jednostavno moraš pobjeđivati na takav način. Osjećaj je kao da mi je ovo prva utakmica. Sretan sam kao da mi je ovo prvo Svjetsko prvenstvo", dodao je Neuer.
Njegov 125. nastup za njemačku reprezentaciju mogao je biti savršena večer da nije bilo primljenog pogotka kojim je Curaçao nakratko izjednačio na 1:1.
Unatoč tome, Neuer s velikim samopouzdanjem gleda prema nastavku turnira. "Jednostavno imamo prave karaktere u momčadi. Sve to me čini pozitivnim", poručio je.
Stariji od vlastitog izbornika
Dvanaest godina nakon što je Njemačka osvojila naslov svjetskog prvaka na SP-u 2014., Neuer je jedini preostali član tadašnje momčadi, piše Thomas Klein za Deutsche Welle.
Sa 40 godina i 79 dana postao je najstariji njemački reprezentativac u povijesti. Čak je dvije godine stariji od izbornika Juliana Nagelsmanna.
Za Njemačku je debitirao u lipnju 2009., a turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi njegovo je već peto Svjetsko prvenstvo. Nakon Europskog prvenstva 2024. Neuer se oprostio od reprezentativnog nogometa, ali je nastavio braniti za Bayern. Neposredno prije objave konačnog popisa igrača za Svjetsko prvenstvo, Nagelsmann ga je odlučio vratiti u reprezentaciju.
"U njegovim godinama ne mora se ponovno prilagođavati. On može podnijeti pritisak", objasnio je izbornik svoju odluku.
Baumann izgubio mjesto: "U početku je bilo teško"
Neuerov povratak i borba s ozljedom bile su jedna od glavnih tema uoči prve utakmice Njemačke na turniru. Dugo nije bilo jasno hoće li se 40-godišnji vratar oporaviti na vrijeme jer je u završnici sezone Bundeslige ozlijedio list. Zbog toga nije mogao odmah trenirati s momčadi niti je nastupio u posljednje dvije prijateljske utakmice Njemačke protiv Finske i SAD-a.
Njegovo mjesto tada je zauzeo Oliver Baumann, vratar Hoffenheima, koji je branio i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo te ostavio odličan dojam. Još prije nekoliko tjedana činilo se gotovo sigurnim da će Baumann biti prvi izbor na SP-u. No, nakon Neuerova povratka Nagelsmann mu je vratio status pričuve.
"U početku je bilo teško, naravno. Nije bio baš ugodan osjećaj", priznao je Baumann nakon pripremne utakmice protiv SAD-a. "Ali odmah sam znao da ću biti ovdje za momčad i ići s njima", poručio je.
"Najbolji vratar svih vremena"
Neuerov povratak donosi i određeni rizik. Zbog ozljede se tek nekoliko dana prije početka turnira ponovno priključio punim treninzima, dok je prije toga radio individualno. Zato su pitanja o njegovom zdravstvenom stanju često bila tema konferencija za medije. No, iz njemačkog stožera poručivali su da ostaju mirni i da će Neueru dati dovoljno vremena za potpuni oporavak.
Iako je posljednjih sezona imao nekoliko pogrešaka, Neuer i dalje pripada među najbolje vratare svijeta. Osim vrhunskih atletskih sposobnosti, Njemačkoj donosi i nešto što se ne može izmjeriti statistikama – iskustvo i autoritet.
"On ima posebnu karizmu i posebnu auru", rekao je branič Jonathan Tah.
Kapetan Joshua Kimmich otišao je i korak dalje, nazvavši Neuera "najboljim vratarom svih vremena".
Rekordi padaju pred Neuerom
U Neuerovoj bogatoj karijeri ostalo je malo rekorda koje još nije ostvario, a ovo Svjetsko prvenstvo donijelo mu je nove povijesne trenutke.
Petim nastupom na SP-u izjednačio je rekord legendarnog Lothara Matthäusa. Nakon utakmice protiv Curaçaoa postao je i najstariji njemački reprezentativac, prestigavši upravo Matthäusa koji je rekord držao s 39 godina i 91 danom.
Susret protiv debitanta na Svjetskom prvenstvu bio je njegov 20. nastup na najvećem nogometnom turniru, čime je izjednačio rekord francuskog vratara Huga Llorisa po broju nastupa vratara na SP-u.
Njemački navijači već sanjaju i o novom podvigu – da Neuer ponovno osvoji naslov svjetskog prvaka, čime bi postavio još jedan rekord.
A što će odlučiti nakon turnira i hoće li nastaviti karijeru, ostaje otvoreno pitanje. No njegov suigrač Kai Havertz nema dvojbe: "Ako sa 70 godina još uvijek bude želio igrati za reprezentaciju, za njega će i dalje biti mjesta".
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